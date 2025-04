Jak poprawnie wysłać/zrobić screena.

W tym poradniku powiem Wam, jak poprawnie wysłac i zrobić screena :D. Zapraszam!

Pewnie zdarzyło się wam, że gdy wysyłaliscie screena pisało wam coś że nie możecie wysłać screen shota, ponieważ plik jest za duży albo coś innego.

A więc gdy ukończyliście już misję i chcecie wysłas screena musicie kliknąć klawisz na klawiaturze: ,,PrtScr Sys Rq" znajdujący się w prawym górnym rogu obok F12.Następnie otworzyć Painta i klknąć Ctrl+V albo poprostu wkleić, wtedy w lewym górnym rogu pisze: ,,Plik", klikacie na to i klikacie ,,Zapisz jako...". Otworzy wam się okno na którym będzie napisane ,,Otwórz jako typ" i klikacie żeby rozwinąć, następnie klikacie żeby zapisało jako: JPEG (*.jpg;*.jpeg;*.jpe,*.jfif). Jeszcze możecie u góry wybrać gdzie chcecie żeby wam zapisało screena, ja polceman pulpit żeby nie trzeba było długo szukać, gdy będziecie wysyłać. I to wszystko.

Ale gdy nie uda wam się wysłac nadal screen shota, ponieważ będzie nadal pisało że plik jest za ciężki, to wyszukujecie w Starcie ,,Narzędzie Wycinanie". Otwórzcie to, a następnie w lewym górnym rogu będzie pisało ,,Nowy"- ikonka nożyczek. Gdy już klikniecie w to, zaznaczcie pole gdzie chcecie zrobić screena. Pamiętajcie że gdy zaznaczacie miejsce to żeby było pokazane że zrobiliscie mijsce itp.! Gdy już zrobiliscie zrzut ekranu kliknijcie Ctrl+C żeby skopiować i wklejcie (Ctrl+V) to do Painta i zróbcie to samo co pisałem na górze. Taki screen powinien mniej ważyć i powinno wam zaliczyć. Mam nadzieje że wam pomogłem :)