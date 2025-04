Poradnik do Talona

Jeżeli gramy na ap mida: Pochłaniacz Uroków ( jaki ostatni przedmiot go polepszamy na Paszcza Malmortiusa ) Nagolenniki Berserkera Krwiożercza Hydra Widmowe Ostrze Youmuu Ostrze nieskończoności Czarny tasak Jeżeli gramy na ad mida ( w całej przeciwnej drużynie nie ma ani jednej postaci pod ap): Krwiożercza hydra Nagolenniki berserkera Widmowe ostrze Youmuu ostrze nieskończoności czarny Tasak Mroczne ostrze Draktharru Jeżeli gramy na ad mida ( w całej wrogiej drużynie jest chociaż jedna postać pod ap na którą nie gramy ): Krwiożercza Hydra Nagolenniki berserkera pochłaniacz uroków ( jako ostatni item polepszamy na Paszcze Malmortiusa ) Widmowe ostrze Youmuu ostzre nieskończoności

Witam w tym poradniku powiem wam co polepszać do Talona jak nim grać itd.Wybór należy do ciebie ( ja osobiście wole grać agresywnie ): Talon zadaje większe obrażenia celą które są spowolnione ogłuszone nieuruchomione itd.Następny podstawowy atak Talona zada dodatkowe obrażenia. Jeżeli cel to bohater będzie on krwawić. ( polepszamy na poziomach 3,8,10,11,13)Talon rzuca 3 ostrzami zadając obrażenia i spowalniając ( polepszamy na poziomach 1,4,5,7,9 )Talon znajduje się za plecami przeciwnika którego wybierze spowalniając go. Talon zadaje dodatkowe obrażenia temu celowi ( polepszamy na poziomach 2,14,15,17,18)Talon rozrzuca ostrza zadając obrażenia i stając się nie widzialny po 2 sekundach ( lub ponownego użycia umiejątności ) ostrza wracają do niego a talon staje się znów widzialny.Skupiaj się Talonem na jednym celu a nie na 5.