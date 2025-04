Detrog

To już pewne! Nagrody na koniec zesonu 6 w league of legends zostały ogłoszone! Jeżeli nie wiesz jak to działa, już śpieszę z wyjaśnieniem. W LoL'u istnieją rangi i dywizje, na koniec sezonu zostają przyznane nagrody w zależności od tego jaką range udało Ci się osiągnąć. Więc przejdźmy do żeczy. BRĄZ: Ikona przywoływacza SREBRO: Ikona przywoływacza Obwódka banera Ramka ekranu wczytywania (z oznaczeniami dywizji) ZŁOTO+: Ikona przywoływacza Obwódka banera Ramka ekranu wczytywania (z oznaczeniami dywizji) Ozdoba zaproszenia do gry i do znajomych Zwycięski Maokai (i sam bohater, jeśli go nie masz) PRETENDENT: Ikona przywoływacza Obwódka banera Ramka ekranu wczytywania Ozdoba zaproszenia do gry i do znajomych Zwycięski Maokai (i sam bohater, jeśli go nie masz) Ekskluzywne nagrody materialne zaprojektowane na rok 2016 (Artykuł powstał na podstawie tej strony: http://eune.leagueoflegends.com/pl/page/sezon-rankingowy-2016-wkrotce-sie-zakonczy )