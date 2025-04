Podstawy w League of Legends

Kapiszon777

Tak jak w tytule naucze was podstaw w lol'u.Poradnik jest skierowany dla graczy ktorzy dopiero zaczynaja swoja przygode z liga.

Najwazniejsze jest maxowanie skilli, budowanie itemkow, a wszystko to mozemy sprawdzic na stronie probuilds - sam jej czasami uzywam.Druga wazna sprawa jest last hitowanie minionkow, polecam pocwiczyc sobie na botach/customie bez botow dobijanie tych malych stworkow.Bardzo sie to przydaje w calym ogole gry, farma przewaznie jest wazniejsza niz kille.Warto tez pamietac o wiezach, smokach - tez ogromnie przekladaja sie na reszte gry.Jesli opanujemy te podstawowe rzeczy przydalo by sie znalezienie sobie swojej main lini/postaci z tym wam nie pomoge, musicie sami zdecydowac gdzie chciecie grac.Moge jedynie wam doradzic, ze jesli nie macie kolegi na bota - nie warto grac na bocie, poniewaz moga wam sie trafic slabsi gracze.Teraz czas nauczyc sie mechanik danych postaci, ja sam polecam ogladac jakies streamy pro playerow lub montage zwiazane z nimi/innymi dobrymi graczami.Warto tez jest na 30lvl poswiecic troche punktow zaslug (PZ) na runki, a wasze runki powinny wygladac mniej wiecej tak:



I AD

Marki - 9 x AD

Seale 9 x Armor

Gliphy - 9 x Magic Resist

Quinty - 3 x AD



II AP

Marki - 9 x Armor pen

Seale - 9 x hp per level (jesli nie chcecie wydawac za duzo pz mozecie dac tam armory)

Gliphy - 9 x Magic Resist (mozna grac AP, lecz ja tego nie lubie)

Quinty - 3 x AP



Takie runki powinny wam wystarczyc.Masterki sprawdzajcie na stronie podanej wyzej, czyli probuilds.Te informacje powinny wam sie przydac na poczatku.Powodzenia ! (Przepraszam za brak polskich znakow, klawiatura odmowila posluszenstwa)