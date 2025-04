rudyleszek

Witam jeżeli wszedliście na ten artykuł chcecie się dowiedzieć czegoś o terrari



1.Otwarty świat-pozwala on na zwiedzanie całego świata jak i jaskiń terraria umożliwia tworzenie małego,średniego i dużego świata co umożliwia budowanie niesamowitych budowli.



2. Crafting-Terraria zawiera w sobie mnóstwo różnych receptur od bloków po narzędzia i bronie.



3. Mody-Terraria ma też super mody które dodają bossów bronie a nawet tryb przygody!



4. Gameplay-Terraria jest to sandbox survival w którym mamy pokonywać bossów polega na tym że coraz dłużej gramy tym jesteśmy coraz lepsi.



5. Wymagania i wielkość-Terraria wejdzie nawet na najgorszym komputerze będzie chodziła a waga gry zajmuje mniej niż 100 mb!



6. Terraria na konsole i na urządzenia mobilne!-Terraria umożliwia grę na konsolach jak i na urządzeniach mobilnych co np. umożliwia granie w terrarie na wycieczce w autobusie czy w pracy.



7. Możliwość gry online-Gra umożliwia granie na trybie wieloosobowym z przyjaciółmi (możliwe też na konsolach).



8. Unikalna grafika-Terraria ma grafikę 2D którą twórcy gry bardzo dobrze wykorzystali z grafiką i mechaniką gry



9. pixelarty i budowanie-Terraria zawiera tony bloków żeby tylko wybudować tam dom a tu świątynie



10. speedruny i nagrywanie na yt-Terraria jest idealną grą na youtube można robić speedruny lub np. challenge let's play klasami i takie inne



Dziękuję za przeczytanie moich 10 powodów dlaczego warto zagrać w terrarie ;)