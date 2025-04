Yasuo - nub champ czy jednak nie?

,,nub champa"

A więc, według Riot Games poziom trudności Yasuo wynosi 10. Można to poczuć kiedy zagra się nim pierwszy raz (pamiętam jak miałem statystyki 2/13, albo więcej ;D), mimo tego i tak duża ilość osób grających w LOLa uważa, że jest niezbalansowany.





Na poziomie brązu niektórzy ulepszają na początku umiejętność pod klawiszem q. Sam tak robiłem i dopiero jak zacząłem ulepszać pierwsze e to zrozumiałem na czym polega ta postać. Yasuo nie jest typowym wojownikiem typu: atak, atak, atak. Jego styl polega na mobilności jaką oferują mu jego umiejętności.

Żeby być dobrym Yasuo trzeba wielu rozegranych nim gier i poziomu conajmniej wysokiego golda. Wtedy nasz pokutnik jest pogromem wśród innych graczy, bo nie można go praktycznie uderzyć, a on sprawi że umrzemy w 3 sekundy i odejdzie z całym paskiem życia. Na poziomie brązu dobrym Yasuo możecie być tylko po przez to, że w wczesnej fazie gry zgarniecie dużo farmy i zabójstw. W wyższych dywizjach o poziomie gry tym championem decyzują umiejętności gracza.





Podsuowując nasz wojownik jest bardzo trudym championem, którego zdecydowanie nie można nazwać ,,nup champem". Od jego stylu gry decydują albo szczęście, albo umiejętności.

Dzięki za poświęcony czas. Chciałem powiedzieć, że jest to mój pierwszy artykuł i liczę, że to zrozumiecie :D.

Hej! Zuważyłem, że jak ostatnio grałem Yasuo to bardzo dużo osób uznaje go za, co spowodowało u mnie wręcz przykrość! Jak można go tak nazywac? Wiem, że zadaje on dośc spore obrażenia ale nie zasługuje na takie miano.Po meczu jak zawsze weszłem na GameHaga i postanowiłem, że mogę się podzielić tym co myślę (to chyba nie jest zakazane w Polsce :D?) No to jak możecie się domyślić dzisiaj wypowiem się na temat,,Yasuo- the nub champ" Zapraszam!