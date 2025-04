Jak grać gnarem??

xarenPL

Dzisiaj pokarzę wam jaki build/runki/masterki i moze jakieś małe tipy żeby lepiej wam się grało tym czempem :).

Żebyście dobrze umieli grać danym czempem musicie znać plusy i minusy. Na początku podam wam plusy gnara

-Tankowatość

-Duży AD dmg

-Duży AP dmg

-mobilność

-dużo CC (stuny, slowy itp)

-Łatwo się nim kaituje

-kontruje mocno tanków

Gnar też ma kilka minusów np:

-łatwo dogować jego skile

-dużo picków go kontruje

-jak przegra na początku linie, słabo nadgania team z złotem, expem itp

-trudne R do użycia

Runy:

-Mark 0.95 atack damage x9

-Seals 1 armor x9

-Glyps 0.64% Atack speed x3 i 1.34 Magic ress x6

-Quintessences 2.25 Atack Damage x2 i 4.5% atack speed x1

Co do buildow to dla początkujących oczywiscie Polecam Black Cleaver > Frozen Mallet > buty zależne od enemy team > Dead man Plates > Spirit visage > Guardian angels/ZZrot portal/Maw of Malmortius

Oczywiście zależności od teamu trzeba kupywać itemki. jeśli np jest dużo ap to zamiast Black Cleavera lub Malleta można kupić Malmortiusa

I jeszcze taki build na normalki dla wariatów Trinity force > Blade of the ruins King > Buty zależne od enemy team > Spirit Visage > Dead man Plates > Steraks Gage

Co do Masterek to można zrobić 12/0/18 Pod grasp of the Undying Lub 18/0/12

Kilka tipów:

-na początku staraj się farmić i nie pozwalać na farmienie przeciwnika

-jeżeli walnąłeś Wroga z hita możesz z nienacka użyc kombo E+Q

-Dobrze Warduj krzaki

-Splitpushuj mocno gnarem

Kilka picków który gnar powinien się bać:

-Pantheon

-Irelia

-Zed

-Yasuo

-Nautilus

Pamiętajcie bohaterowie z skokami mogą kontrować gnara także uważać na picki na topie.

Mam na dzieje że przydał się soczysty Poradnik :)