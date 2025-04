Nowy czempion w "Paladins" - Mal'Damba

Gracze Overwatch znów czepiają się o postaci z Paladins, ponieważ Mal'Damba posiada zdolności usypiania, podobnie jak Ana z produkcji Blizzarda oraz umiejętność masowego leczenia/zatruwania. Mal'Damba jest władcą węży i posługuje się nimi podczas rozgrywki.



1.Spitting Cobra





2.Mending Spirits Wystrzeliwuje kulę z jadem co pół sekundy, która zadaje 450 obrażeń pojedynczemu celowi.



Rzuca fiolką pełną jadu, która leczy sojuszników 200 pż na sekundę i zatruwa przeciwników zadając im 100 obrażeń na sekundę. Fiolka odbija się od ściań, a przy rozstrzaskaniu tworzy arenę na której działa.



4.Slither

Mal'Damba wykonuje szybki wślizg w przód, stając sie niewrażliwym przez czas działania



5.Dread Serpent (Ultimate)

Wyrzuca mroczną fiolkę, która powoduje że wszyscy wrogowie uciekają w popłochu i są 20% bardziej podatni na obrażenia przez 2 sekundy. Gracz może w trakcie lotu fiolki przycisnąć lewy przycisk myszy aby zdetonować fiolkę wcześniej.



Podsumowując:



Mal'Damba jest supportem debufferem. Świetnie sobie radzi w dużej grupie przeciwników, będąc osłoniętym przez swoich sojuszników. Jego gra wymaga szybkiej strategii i dobrej umiejętności dobierania pozycji. Łatwo go zabić, lecz ma możliwość ucieczki poprzez wślizg. Umiejętne użycie Ultimate powoduje wygraną potyczkę i znaczną przewagę nad przeciwnikiem. Z powodu trucizny obszarowej, wrogowie będą musieli zmieniać położenie i obierać nowe taktyki, co czyni z Mal'Damby doskonałego pomocnika. Osobiście dałbym mu ocenę 8/10 ze względu na dobre leczenie, dobrą truciznę ale słabą przeżywalność.









