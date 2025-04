Q to Noxiańska dyplomacja sprawia one że następny atak Talona zada dodatkowe obrażenia i jeżeli cel to bohater będzie on krwawić zadając mu obrażenia co sekunde ( ulepszamy na poziomach 3,8,10,11,13 )

W to rozpruwanie Talon rzuca ostrzami zadajając obrażenia i spowalniając ( ulepszamy na poziomach 1,4,5,7,9 )

E to po gardle Talon doskakuje do celu i spowalnia go oraz sprawia że zadaje mu większe obrażenia ( ulepszamy na poziomach 2,14,15,17,18 )

R to Napaść z cienia Talon rozrzuca ostrza zadając obrażenia i sprawie że jest niewidzialny po 2 sukendach ( lub po naciśniąciu 2 raz r ) ostrza do niego wracają zadając obrażenia i staje się widzialny.

Przedmioty:

na początku ostrze dorana ( doran's blade ) i miksture zdrowia. potem pochłaniacz uroków buty prędkości krwiożercza hydra Widmowe ostrze Youmuu czarny tasak paszcza Malmortiusa sprzedajemy ostrze dorana i anioł stróż





Cześć przedstawiam łatwą przyjemną i dosyć prostą postać jest nim talon!Talona tosprawia ona że Talon zadaje dodatkowe obrażenia postacią które są spowolnione głuszone nieuruchomione itd.