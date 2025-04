xWeroniQa

Więc zaczynamy: 1. Idziemy na mida. 2. Czary przywoływacza to Flash i Ignite. 3. Kombo na 3 lvl: E W Q. Kombo na 6 lvl: E R W Q 4. Ahri jest postacią posiądającą nie za dużą ilość many, więc we wczesnej fazie gry staramy się farmić. Nie focusujemy się na przeciwniku. 5. Jeśli w przeciwnej drużynie gra jungler wardujemy rzekę. 6. Masterki na Ahri to zwykłe AP. 7. Kupujemy itemki zalecane. W temacie Ahri to tyle. Piszcie w komentarzach czy mam zrobić poradnik do Ashe czy Lux.