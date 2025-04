Propozycja

MrTatarek

Proponuję dodać dział Aukcje, Ruletkę lub Konkursy. W dziale Aukcje gracze mogli by wystawiać itemy/gry za daną ilość KD lub tworzyć aukcję - kto da więcej wygrywa. W dziale konkursy gracze mogli by tworzyć własne konkursy - po wykonaniu danej czynności zostaje się zapisanym do konkursu. Nagrody ustalał by gracz zakładający konkurs. Na ruletce gracze stawialy by KD na czerwone/czarne/zielone polę - jeśli wypadnie zaznaczone przez nich - otrzymają np 4% postawionej sumy KD