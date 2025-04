Jak szybko zarobić Equus w Howrse?

Valliey

Dzisiaj o tym jak zarobić Equus w Howrse. Z a p r a s z a m!

Witam, dzisiaj przestawie sposoby jak można się trochę dorobić w grze Howrse, zapraszam. :)



1. Sprzedawaj niepotrzebne konie.

2. Bardzo dobry sposób: Kupuj koniki a sprzedawaj drożej. Sprawdzone przeze mnie zarobiłam w pare dni ładną sumkę ;)

3. Głaszcz konie w schronisku. ( raz dziennie )

4. Gratuluj Topazom! ( nie mam pojęcia czy -om czy -ą.. ) Jak to zrobić? Społeczność->Katalogi->Konie->Wpisujemy ,,Topaz,, i szukamy boskiego konia. zwykle na ok. 5 stronie. Codziennie możemy tak zarobić max. 250 Eq.

5. W naszym OJ mamy możliwość hodować krowy Longhorn. Bardzo dobre zyski z tego idą chociaż trzeba trochę poczekać. :)

6. No i oczywiście podstawa - z a w o d y! Puść pare koników i zawsze jakiś piniądz wpadnie. :D

7. Jeśli posiadasz Bilety do Grand Prix zarejestruj tam swoje/go konie/a. Gwarantowane 1000 Eq!

8. Oszczędzaj na ośrodkach. przykład: 3 dni w OJ kosztują 60 Eq który oferuję: Paszę, owies, marchewki, mieszanki,prysznic i wodopój. Nie raz zdarzają się takie okazje, a oszczędności z tego dużeee.

9. Wystawiaj ogierów na krycia. Także spore z tego zyski zwłaszcza jak mamy dobrego kunia.

10. Można wymienić Diamenty i Kupony na Equus. 1 Diament = 2000 Equus 1 Kupon = 40000 Equus 3 Kupony = 180 000 Equus. 10 Kuponów = 800 000. Ogólnie to nie polecam. ten 1 Kupon można sprzedać o wiele drożej co jest bardziej opłacalne.



To wszystkie sposoby jakie aktualnie wpadły mi do głowy. Mam nadzieję, że komuś się to przyda chociaż ta gra wydaję się ,,dziecinna,, :)



Valliey :v