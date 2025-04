smutno mi bo mam s1 i 0 punktów i nie zdobede golda to go nie dostane

Ja mam g4 gram często Maokai'em mam do niego skórke Mewokai jak dla mnie może być druga skórka do Maokia'ia

Dla ludzi, którzy narzekają że to właśnie Maokai itp.: Riot planuje skiny o wiele wcześniej, skina do Maokaia planowali przy golem mecie, a wtedy Maokai to był tier 1 champion :)

NorbertGierczak69

ja mysle ze to jest gnar xdd bo mam podobny splash art to tego so ma gnar na swoim klasycznym splasharcie ale to tylko moja opinia