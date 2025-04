CZAS NA RIVEN

Ten artykuł jest w 100% poświęcony Riven - mojej ulubionej postaci. Pokaże wam jak nią grac, co budować, masterki, runki, co maxować.

Przedstawie wam to w punktach, więc zaczynajmy.



I Runy

Quinty: 2 x AD, 1 x flat CDR

Glyphy:9 x CDR

Seale 9 x Armor

Marki: 9 x AD, lub zamiast 1 AD możecie wziąć 1 crit - czasami może wam to uratować skórę.



II Masterki

Jeśli gramy na coś co nas kontruje/cięzko na to się gra np:Renekton, Jax, Fiora, lub tanków: Garen,Yorick,Mundo. Na coś co nas poke'uje Vlad,Gnar,Graves bierzemy Fervor.

Na Tryndamere/Dariusa/Olafa/Teemo bierzemy Przypływ jeżdżcy fal. (z 5% CDR)

Na reszte przypadków bierzemy piorunki z 5% CDR'a oczywiście.

Na jungle bierzemy Fervor.



III Build

Gdy gramy na coś na co bierzemy Fervor/Przypływ (nie wliczając tanków) pierwsze kupujemy Youmuu.

W reszcze przypadków kupujemy Czarny tasak.

Pełen build wygląda tak: Youmuu, Czarny Tasak,buty Merkurego, Tiamat,Rtęciowy bułat, Anioł stróż. (na końcu zamieniamy tiamat na hydrę).

Na jungle kupujemy niebieski lub czerwony smite (według uznania, ja preferuje niebieski) z czerwonym kryształkiem, Youmuu, Taniec śmierci, buty Merkurego,Tiamat, Rtęciowy bułat lub Anioł stróż (zależnie od potrzeb), na koncu ulepszamy tiamat w hydrę.



IV Umiejętności

Gdy gramy na coś na co wybieramy fervor maxujemy e, póżniej w, na końcu q. (Oczywiście kiedy możemy dodajmy punkcik w ulta).

W reszcie przypadków (wliczając w to jungle) maxujemy q,pózniej e, na końcu w. (Tak samo jak wyżej)



V Tajniki gry

Na początku musimy się nauczyć resetować auto ataki za pomocą q lub tiamata. Robimy to w sposób następujący: q, aa, klikamy w inne miejsce - musimy to zrobić bardzo szybko.Gdy już to opanujemy możemy zacząć grać Riven na linii, na linii gramy bardzo agresywnie na poziomach 1-3, nie wchodząc głupio w enemy miniony. Na poziomach 4,5 gramy bardziej ostroznie, na 6 stajemy się bardzo silni, także wykorzystujemy to.Na jungli staramy sie counter junglować przeciwnika oraz gankować w miarę możliwości.Fajną również sprawą jest przerwanie animacji tiamata/hydry za pomocą w, a robimy to tak: tiamat/hydra, a następnie bardzo szybko klikamy w - jest to bardzo proste, ale skuteczne w clearowaniu minionow, lub combieniu przeciwników.Gdy już dojdzie do lejta i jesteście do przodu staracie się split pushować którąś z liń, z większościa postaci wygracie ewentualne 1v1 lub 2v1. Jeśli bedzie zmuszeni wylądować na midzie razem z drużyną staracie się stackowac q,a robimy to tak: używamy q, czekamy do końca cdr (nad paskiem hp go mamy), robimy to ponownie, gdy już mamy 2 stacki i koncówkę cdr'a wypatrujemy moment kiedy przeciwnicy sie ze stackują, a wtedo używamy e, podczas jego trwania r, flashujemy, podbijamy z trzeciego q,używamy tiamata/hydry, w oraz pierwszego q.



VI Koniec

To tyle, powinno wam to wystarczyć, reszty nauczcie się sami. Powodzenia w graniu Riven, bo jest świętną postacią :).