LisekChytrusek

Cześć, z tej strony silver ale mentalnie master z quizu z h2p xd. W tym artykule chciałbym wam przedstawić najlepszą(według mnie) postać w League of Legends.

Build:

W przypadku 2-3 ap championów w enemy - blue/red smite ulepszenie warrior, youmuu's ghostblade, maw of malmortius, black cleaver/ravenous hydra, mercury's treads, duskblade of draktharr

W przypadku przewagi ad championów w enemy - red/blue smite ulepszenie warrior, youmuu's ghostblade, black cleaver, ninja tabi, duskblade of draktharr, death's dance

W przypadku tanków w enemy - blue/red smite ulepszenie warrior, youmuu's ghostblade, black cleaver, duskblade of draktharr, boots of mobility/boots of swiftness, lord dominik's regards

Kha'zix tank - blue/red/green smite ulepszenie warrior, black cleaver, dead man's plate/spirit visage, sterak's gage, mercury's treads/ninja tabi/boots of mobility/boots of swiftness, trinity force

Jungle start items - hunter's talisman, 3 health potions

*WSZYSTKIE BUILDY SĄ TYLKO MOJĄ PROPOZYCZJĄ

*TE BUILDY SĄ ZROBIONE POD WZGLĘDEM MOJEJ GRY

*GRAJĄC W LOLA - NIE TYLKO KHA, LECZ KAŻDĄ POSTACIĄ, MUSISZ UMIEĆ SKŁADAĆ ITEMY WZGLĘDEM SYTUACJI W GRZE, NP: w enemy są ap championy, w tym ap tank z efektami CC - w tej sytuacji składam banshee's veil/qss

*W TYCH SKŁADACH ITEMÓW SĄ WYBORY NP: dead man's plate/spirit visage, PONIEWAŻ TO ŻALEZY OD SYTUACJI I STYLU GRY GRACZA NP: kha'zix tank dead man's plate- w przypadku ad enemy, spirit visage- w przypadku ap enemy. blue smite przy gankach, red smite przy duelach z enemy junglerem, green smite +2 wardy

*KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA ITEMÓW ŻALEZY OD CIEBIE



Runy:

Mark:

+0.95 attack damage x9

Seal:

+1 armor x9

Glyph:

-0.09% cooldowns per level (-1.67% at champion level 18) x6

+1.34 magic resist x3

Quintessence:

+2.25 attack damage x3



Masterki:

12/18/0



Ewolucje:

1-Q

2-E

3-W



1-Q

2-E

3-R



1-E

2-Q

3-R

*Wymienione ewolucje są pod względem mojej gry, Ty możesz je wybierać jakie chcesz i w jakiej kolejności



Maxowanie umiejętności:

Q-W-R-E



Trick:

Double jump- musisz być pewny ze zabijesz enemy z Q. Podczas skoku używasz Q na enemy, w momencie gdy zabiłeś przeciwnika dostajesz reset na E i jeszcze w powietrzu używasz ponownie E.



Zagranie:

Kha'zix ma duży dmg na 2-3 lvl, więc możesz zacząć od blue/red buffa i po zrobieniu go, idziesz na enemy buffa, gdzie masz dwa wybory - zabierasz buffa enemy lub idziesz na tego buffa, którego enemy jungler będzie robił pierw, gdzie poczekasz na niego i gdy już będzie miał mało hp zabijasz go i zgarniasz buffa(musisz wiedzieć gdzie zaczyna enemy jungler)



Porady:

Gankuj często

Dueluj się z enemy junglerem(w miarę rozsiądku)

Najpierw użyj aa z pasywki, a potem Q

Łącz umiejetności w comba np: E-aa-Q-W-R-aa-Q-R-aa-Q/E-Q-R-aa-Q-W-R-aa-Q