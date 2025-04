Gracz Bilans Z/Ś k0nfig 88:61 1,44 Magiskb0Y 73:58 1,26 aizy 67:60 1,12 mouz 69:64 1,08 MICHU 63:61 1,03 cajunb 55:58 0,95 rallen 58:62 0,94 MSL 50:61 0,82 SZPERO 57:73 0,78 Furlan 51:74 0,69

Przegrana Virtus.Pro i Kinguin na WESG 2016.Po wczorajszych sukceszach polaków w leauge of legends. Dziś niestety dwie polskie drużyny przegrywają swoje półfinałowe mecze. Pierwsi z niech czyli Kinguin zagrali swoje mecze z Dignitas dziś około godziny 11.30. Po pierwszej wyrównanej mapie wygranej przez Kinguin w dogrywace 18:17 i dzięki temu zdobyciu korzystnego wyniku 1:0 i uzyskoniu komforu psychicznego w postaci jednej mapy zapasu po którniej przerwie przenieśliśmy się na mapę De_Mirage.Tam nie staty ewidentnie coś nie funkcjonowało polacy nie mogli tym razem dorównać duńsiej drużynie i przes to przegrywając ją wysokim wynikiem 16:10. Teraz wynik był korzystny dla obu zespołów, gdzyż wynosił 1:1 i wszytko zaczeło się od zera na nieszczeście polaków. Na trzeciej mapie De_Overpass polacy znów ulegi duńczyką 16:13. Nie można im jednak wali do samego końca i oddania dla gry, gdyż dali z sibie wszytko co najlepsze i pokazywali waleczny charakter do końca spotkania na nasze nieszczeście przegranego 2:1 :(.Następne spotkanie to polskie Virtus.Pro kontra rosyjskie .Russia. Polacy przegrali ten wydawało by się łatwy mecz 2:0. Jak to się stało sam nie wiem ale jednym z większych problemów polaków było ogromne zmęczenie po dwóch poprzednich turniejów oraz choroba SNAXA. Wynik mapowy to 4:16 na De_Mirage i 10:16 na De_Overpass. Była to walka nie do wygrania przez polaków ale tak jak poprzedniką nie można im odmówić woli walki i poświęcenia dla gry.Życzymi tym drużyną dużo skucesów na turnieju w szanghaj do którego się zakwalifikowały oba zespoły.Do tego jeszcze tabela z meczu Kinguin vs Dignitas.