Graves w lesie, czyli jak nim grać?

Witam, w tym poradniku napiszę jak grać Gravesem w dżungli.



Graves - Banita

Szabla Zwadźcy - Wojownik Nagolenniki Berserkera Widmowe Ostrze Youmuu Widmowy Tancerz Taniec Śmierci Gruboskórność Steraka

Pasywka - Nowy Los, Graves ma strzelbę, która mieści dwa naboje. Po ich wystrzeleniu musi on przeładować. Atakuję on swoimi AA w kszatłcie stożka. Pociski nie mogą przenikać przez jednostki i atakują pierwszy cel stojacy przed banitą.[Q] - To Koniec!, Graves wystrzeliwuję pocisk w kształcie litery "T", który eksploduję po dwóch sekundach. Jeżeli Graves uderzy w teren, pocisk wraca po 0,25 sekundy.[W] - Zasłona Dymna, Graves rzuca granat dymny, która zadaję obrażenia magiczne oraz przeciwnicy stojący w niej zostają oślepieni.[E] - Rozpęd, Graves dashuje (naciera) we wskazane miejscę, otrzymując pancerz i odporność na magię, która stackuję się do czterech/ośmiu. Dostaję też jeden nabój do swojej strzelby.[R] - Obrażenia Przypadkowe, Graves strzela wielką kulą która zadaje obrażenia w kształcie stożka, po uderzeniu najbliższego bohatera lub osiągnięcia maksymalnego dytansu.Runy:Znaki: 9x Większy Znak Obrażeń od AtakuPieczęcie: 9x Większa Pieczęć PancerzaGlify: 9x Większy Glif Odporności na MagięEsencje: 3x Większa Esencja Prędkości AtakuSpecjalizacje:12/18/0Zaciekłość: Furia, Miecz Obosieczny, Wampiryzm, Ciemieżęca.Przebiegłość: Dzikość, Znajomość Run, Bezlitosny, Niebezpieczna Gra, Precyzja,Determinacja: Nic.Build:Zamienniki: Czarny Tasak, Paszcza Malmortiusa, Krwiopijec.Jak Grać?Na początku kupujemy Maczetę Łowcy, jedną Miksturę Zdrowia, Totem Wizji (Pinka) i Strażniczy Talizman.Zaczynamy z pomocą bota. Czyli mogą to być Skalniaki, bądź Ponurnik. Stawiamy Pinka w krzaku przy rzece oraz startujemy z [Q].Po zrobieniu Skalniaków/Ponurnika idzemy na Wzmocnienie (Buffa). Kolejnie czyścimy całą naszą dżunglę. Po zrobieniu wszytkich sześciu campów wracamy do bazy i kupujemy przedmioty. Zaczynamy ganka używając Czerwonego Porażenia na oponenta, atakując przeciwnika dwoma strzałami, a następnie dashując [E]. W międzyczasie rzucamy [W], aby spowolnić przeciwnika. Jeżeli przeciwnikowi uda się uciec pod wieże, a ma on małą ilość HP, ultujemy go. Na dziewiątym poziomie zmieniamy totem z żółtego na czerwony.To już koniec tego artykułu. Jest on napisany dla początkujących graczy. Dziękuję za przeczytanie.Źródła: http://gameinfo.eune.leagueoflegends.com/pl/game-info/champions/graves/