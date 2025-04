1) Sprubujcie zdobyć kod promocyjny ktury da wam golda na start cołg oraz premke. Kody promocyje można znaleści w modelach do składania o tematyce wojenej lub też po prostu kupić jeden pojedzynczy albo spytać się znajomych kturzy grajom w WOTa lub składajom modele samolotuw ,czołguw lub statków.

2) Jeżeli nie pobierzecie całosici gry wtedy możecie grać tylko 1 i 2 ale według mnie one stajom się nie do przebicia i otzrymujecie obrażenia od 2 do 7 ( w moim przypatku) wien możecie odblokować łatwo wszystkie 2 3 i wexpić załoge.

3) Zmienice hasło wtedy dostaniecie kolejne 300 darmowego golda.

4) Przetem podałem sposoby na golda a teraz powiem jak go najlepiej wydać. Wienc tak nie jest to za dużo golda wienc najlepiej poczekać do przeceny u kipić nawet 8 dodatkowych miejsc w garażu.

5) Zawsze starajcie się wykonywać misje i brać udział w eventah ,możecie na nich sporo zyskać nic nie tracąc

6) Każdy kraj ma sfojom specjalizacje na przykład Francuskie czołgio som wytrzymałe Amerykaniske diała samobieżne bijom najwięcej obrażeni i tak dalej (o tym z jakiego kraju najbardzie oplaca się brać czołgi pod jakimś tam względam zrobie następny artykuł) wien nie itcie tylko w jedno drzewko ale starajcie się rozwijać wszystkie i uczyć się słabyh i mocnych punktów danych czołgów.

7) Jeżeli macie znajomych kturzy grajom w wota popytajcie się ich jakie czołgi som dobre pograjcie z nimi troche i opserwujcie ich gre ponieważ jeżeli ktoś kto ma 10 może wiele nauczyć nowych graczy takich jak wy czyli ci kturzy chcom mieć dobry start w wocie i wiedzieć jak zacząć nie marnując czasu.

Ps. po pobraniu całosici gry możeci dopiero wykonywać misje i brać udział w eventach oraz grać 3 4 tierami itd.

To by było na wszystko życze miłego grania i dobrego startu ;P

W tym artykule starałem ująci krutko jak zacząci ger i pare przydatnych trików jeżeli czetelnicy bendom chcieli zrobie specjaly artykuł odnośnie danych i polecany pzezemnie czołgów.