Imperia Online to Gra MMO w której jesteśmy w czasach średnio wiecza i musimy rozbudowywać swoją osade

Jesteśmy w czasach średniowiecza i budujemy osadę ale też możemy budować koszary i zatrudniać ludzi do walki z przeciwnikami, brzmi groźnie ale niech nowi gracze się nie boją na początku jest samouczek a po samouczku możemy włączyć ochrone nowego gracza która nas chroni przed wrogami ale my również nie możemy atakować, możemy tworzyć szpiegów którzy będą obserwować małe wioski, możemy produkować machiny wojenne i wiele wiele więcej, jeśli chcesz zobaczyć co się dzieje w świecie Imperia Online to zagraj i sprawdź sam!