Poradnik rengar / dyskusja

Kubix1234YT

Witam, w tym poradniku opowiem jak testowalem rozne buildy i style gry rengarem.



Po wielu grach rengarem zaczynam byc coraz bardziej smialy grajac nim.

Chcialbym sie podzielic moim doswiadczeniem.



Najpierw podzile sie buildem ktorym obecnie gram, wedlug mnie jest on bardzo dobry i uniwersalny.



Zapraszam do dyskusji.

Chetnie poslucham waszych odpowiedzi pod warunkiem zachowania kultury.















Na poczatek trzeba somie stworzyc dobre runy i masterie, to jest doslownie podstawa do kazdego championa.



Mark: 9x 0.95 AD

Seal: 9x +0.16 armor/Lvl

Glyph: 4x 1.34 AP res.- 5x -0.83% CDR

Quint: 3x 2.25 AD



Masterie 12/18/0



5/5 Fury

Double Edged Sword

5/5 Vampirism

Oppressor



12 punktow



5/5 Savagery

Assasin

5/5 Merciless

Dangerous game

5/5 Intelligence

Stormraider's Surge/Thunderlords's Decree



18 punktow



Wazne: Stormraider's lub Thunderlord's jest sprawa osobistej preferencji



Build



Mozna grac rengara na pare sposobow, ja najbardziej lubie

bruiser/fighter rengar, z powodu ze w late game jest sie wciaz silnym ogniwem, dobry assasin grajacy 'one shot' rengarem tez jest super, lecz jest to build o wiele bardzie skomplikowany do opanowania.



Build nigdy nie bedzie 100% skuteczny, postaraj sie dostosowywac sie do sytuacji.



Start: Hunters machetee 3x healt potion



Pierwszy powrot: co najmiej 1200 gold, Taimat, jezeli wiecej to kup buty lub pink'a.



Mid game: Czerwony smite razem z czerwonym enchantem, youmuu's, ionianskie buty



Late game: (czesto nie dochodze do full build'a)

-jezeli jest duzo AP w przeciwnej druzynie to kup Maw'a lub/i

Guardian Angel'a

- jezeli zalezy ci na dobrych statystykach i grasz bezpiecnie to kupuj

Guardian Angel'a prawie standardowo.

-jezeli w przeciwnej druzynie jest duzo tankow to zastap czerwony smite na Black Cleaver'a.

-powinien ci teraz zostac jeden slot na przedmiot sytuacionalny.



To by bylo na tyle, powodzenia na polach sprawiedliwosci. :)