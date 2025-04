Minecraft Nowości !

alkcilX

Jakie Aktualizacje czekają nas w nowej wersji minecrafta 1.11.Tego dowiecie się w tym poradniku.

Jak wiemy wyszły już pewne snapshoty do tej wersji m.in.16w32b,16w33a,16w35a,16w36a,16w38a,16w38c i 16w40a.Ta ostatnia wersja jest już obrazem nowej wersji miecrafta 1.11.Dodane zostaną nowe moby:

Lama: Atakuje pluciem, można ją oswoić i osiodłać.Na lamę można kłaść dywany które za każdym razem dają inny efekt.

Vex: Duchopodobny mob, który będzie występował w Woodlans Mansion.

Nowy osadnik Kartograf : Będzie on prawdopodobie handlować mapami. Wyglądem przypomina bibliotekarza.

Vindicator: Agresywny mob. Będzie spawnować się w Woodland Mansion.

Evoker: Agresywny osadnik ubrany na czarno ze złotym łańczuszkiem.Będzie spawnować się w Woodland Mansion.

Oprócz tego dodano nową strefę:

Woodlans Mansion: Będzie się tam spawnować większość mobów.

Jeżeli chodzi o to są to najważnijsze aktułalizacje poza nimi dodano jeszcze przepalanie w piecu rzeczmi:

1 wełna - 0.5 przedmiotu

1 dywan - 0.335 (1⁄ 3 ) przedmiotu

1 drabina- 1.5 przedmiotu

1 drewniany przycisk - 0.5 przedmiotu

1 łuk - 1.5 przedmiotu

1 wędka - 1.5 przedmiotu

1 znak - 1 przedmiot

1 miska - 0.5 przedmiotu

1 drzwi - 1 przedmiot

1 łódka - 2 przedmioty

Dodano dźwięk opróżniania i napełniania kotła.

Dodano dźwięk niszczenia stojaka na zbroje w trybie kreatywnym.

Jeśli creeper ma nałożony efekt mikstury, jego eksplozja spowoduje utworzenie się trwałej miotenej mikstury nałożonego efektu.