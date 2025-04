fazau

Sukces polaków na mistrzostwach świata w LOLa, krótki opis sytuacji eurpoejskije drużyny H2K.

Właśnie dziś w nocy z piątku na sobote rozgrywały się mecze grupy C na mistrzostwach świata w leauge of legends, w tej grupi jest ,,polska" drużyna H2K z jankosem i vanderem na czele. Wygrali oni wszystkie cztery mecze i wyszli ze swojej grupy na pierwszym miejscu. Jednak ich awans jeszcze tydzień temu nie był nawet pewny. gdyż wygrali tylko jeden ze trzech swoich meczy i zajmowali trzecie miejsce w grupie.Na nasze szczęście drużyna H2K, grała wczoraj jak natchniona i nie dała się ponieść emocją i adrenalinie. Zwyciężyli na EDG jednych z faworytów tego turnieju aż dwukrotnie. Rozgromili również tajwańską drużynę ahg e-sport i brazylijskie INTZ GAMING. Nie wszystnie gry od początku były dominowanie przez H2K, ale mimo tego szala zwycięstwa było przechylona w ich stronę. 13-16 października zagrają w 1/8 mistrzostw na rosyjskie ANL albo amerykański C9. Te drużyny nie powinny być zbyt trudnym przeciwnikiem dla naszych chłopaków ale jak wiemy Rosjyska drużyna pokazała na co ją stać wygrywają dwa razy ROX Tigers. Tak, więc wszytko może się zdarzyć. Jednak polacy pokazali na co ich stać i na pewno stawią, każdej z tych drużyn duży opór i nie poddadzą się tak łatwo.

Życzymy polakom samych sukcesów i zwycięstwa na tych prestiżowych zawodach. Miejmy nadzieje, że wpiszą się na stałe do histori LOLa, jako pierwsi polacy, którzy osiągneli taki sukces. Jednak zamin to nastąpi musimy jeszcze poczekać i trzymać za nich nasze kciuki. Według mnie zasługują no taki sukcjes. Przez poświęcenie tysięcy godzin na doskonalenie swoich umiejętności i oddanie swoje losu w ręce gry komputerowej. Sam Jankos wbił top 15 Challengera na serwerze West jednocześnie ucząc się w szkole gostronomicznej.