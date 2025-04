Macie jakiś fajny serial do polecenia?

SiematuTrochcio Skończyłem już Breaking Bad, oglądam teraz American Horror Story i Gotham. Macie coś jeszcze fajnego?

qrasant Probowales gre o tron? Inne propozycije to: doctor who, sherlock, moze jakies anime? :p

SiematuTrochcio Do gry o tron jakoś nigdy nie mogłem się zebrać, z anime to kiedyś Naruto oglądałem xD

SiematuTrochcio Ale to za dzieciaka było

Vulpixon732 Jeśli lubisz anime polecam Sword Art Online

Devlin Polecam Sherlocka i Sense8 mega wciągające seriale :)

Trybun666 Arrow, Flash, Wrogie Niebo, Wirus, Blindspot

Matrixon123 Wiedźmin

pabloo7000 polecam Boku no Pico z Hentai. SAO jeszcze jest mocne polecam olga kalotka smalc



Vulpixon732 Ale żeby Hentai tutaj polecać?

No dobra, lepsze to niż Yaoi

SOLwOKU Odwróceni. Polski serial kryminalny...

Rdusiu25 Oglądanie BB przed innymi serialami zabija satysfakcję z oglądania ich. A co do seriali to głównie polecam Hannibal

Matrixon123 Oglądnij mecz, dzisiaj będzie :D

Rdusiu25 Jeszcze polecam Wikingów

kolomaciej Polecam Sherlocka Holmesa są 3 sezony

SiematuTrochcio Zerknę na coś na pewno - dzięki ;)



Czerni Z anime serdecznie polecam HunterxHunter :D ; a z innych seriali Grę o Tron lub The Walking Dead ;)



