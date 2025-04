Aktualizacja 9.16 jest małą aktualizacją zajmującą w podstawowej wersji (SD) 832 MB, a w wersji rozbudowanej (HD) ok. 1.26 Gb. Zmiany związane z interfejsem tj. w garażu są niczym innym jak wprowadzeniem funkcji modyfikacji, które usprawniały poruszanie się po samym hangarze. Misje osobiste uległy zmianą. Obecnie, wybierając pojazd w garażu naszym oczom ukazuje się nowe okienko, które, gdy na nie klikniemy, informuje nas o dostępnych misjach dla danego czołgu. Obok jest także zakładka informująca nas o wydarzeniach, które będą miały miejsce w najbliższym czasie.

Najciekawsze funkcje zmieniające wygląd interfejsu to zdecydowanie dodanie tkz. karuzeli pojazdów, czyli 2 rzędowej linii ukazującej nam nasze maszyny. Jest to wielkie ułatwienie dla osób bardziej doświadczonych, które zdołały już uzbierać sporą kolekcję. Karuzela podzielona jest na trzy możliwości;



Standardowa jedno-rzędowa

Dwurzędowa

Dwurzędowa minimalistyczna (ikony pojazdów są mniejsze)

Część graczy miewała problemy z wyborem pojazdów

bądź

z uznaniem, który pojazd danego poziomu jest lepszy. Dzięki nowej funkcji dodanej w owej aktualizacji będziemy mogli porównywać czołgi w samym garażu. Jest to spore ułatwienie dla graczy początkujących lub chcących dowiedzieć się czegoś więcej na temat danego pojazdu.

Jednym z bardziej interesujących funkcji jest możliwość zmiany dźwięku tkz. "Żarówki", czyli umiejętności dowódcy czołgu, która nosi nazwę "szósty zmysł". Aktualnie mamy do wyboru dwa dźwięki wbudowane w grę oraz trzecią opcję, która umożliwia nam dodanie własnej ścieżki dźwiękowej o rozszerzeniu .mp3. Ciekawe byłoby dodanie własnego głosu bądź cytatu z ulubionego serialu.

W garażu premium dodana została unikalna ścieżka dźwiękowa, która będzie towarzyszyć nam podczas przeglądania naszych maszyn.

Jeżeli chodzi o zmiany związane z samą rozgrywką to także mamy na co zerknąć okiem. Wykrywanie pojazdów jest teraz znacznie szybsze. Jak informują twórcy, czołg jest podświetlony niemal od razu, gdy jest w zasięgu naszego pola widzenia. To ogromna zmiana, która będzie ułatwieniem dla osób wspierających tylną flankę. Dotychczasowe spady FPS-ów, związane z wykrywaniem większej grupy pojazdów naraz, zostały zoptymalizowane tak, by nie wpływały na nasze komputery, jak to miało miejsce wcześniej.

Do gry zostały dodane także nowe modele HD. Kolejne dwadzieścia pojazdów dołączyło do tego grona. Także mini mapy zmieniły swój dotychczasowy wygląd. Trzydzieści z nich posiada teraz inny wygląd.

Nowa mapa: Paryż — mapa jest odzwierciedleniem znanej części stolicy Francji. Znajdziemy na niej między innymi wieżę Eiffla, czy fontannę na placu Trocadero.

Na sam koniec nieco informacji o zbliżającej się nowej gałęzi czołgów. Szwedzka linia pojazdów doczekała się swojego pierwszego pojazdu w grze. Jest to czołg średni VI poziomu

Strv m/42-57 Alt A.2, który zaliczany jest do pojazdów premium. Po dokładną specyfikację pojazdu zapraszam na oficjalną stronę World of Tanks.

Mimo że aktualizacja nie wydawała się wnosić wiele zmian, te naprawdę mogą zmienić i ułatwić obsługę klienta. A wy co sądzicie o nowej aktualizacji ? Z pewnością powinna wam przypaść do gustu. Oby więcej takich zmian.





Myślę, że zdecydowanej większości nie trzeba przedstawiać tej produkcji. Wot wraz z dniem 05.10.2016, wprowadził do gry nową aktualizację, która w głównej mierze skupia się na udogodnieniach związanych z interfejsem klienta gry oraz polepszeniem samej wydajności. Oto kilka funkcji, o których powinniście usłyszeć, zanim zaczniecie swój bój na polu bitwy.Pozdrawiam