Pokemon Sun & Moon

Już 18 listopada bieżącego roku światło dzienne ujżą dwie nowe gry Pokemon - Pokemon Sun oraz Pokemon Moon.

Czy jesteś gotowy na podróż po regionie Alola?



Różnica między wersjami jest następująca, wersja Sun będzia normalna, jednak zegar w wersji Moon będzie odwrócony o 12 godzin, oznacza to że w Sun będziemy grali w dzień, a w Moon w nocy.



Gra dodaje dużo nowych Pokemonów, najważniejsze z nich to:

- Salgaleo - Legendarny Pokemon Słońca

- Lunala - Legendarny Pokemon Księżyca

- Magearna - Pokemon stwożony przez człowieka prawie 500 lat temu

- Rowlet - trawiasty starter z regionu Alola

- Litten - ognisty starter z regionu Alola

- Popplio - wodny starter z regionu Alola



Pozostałe Pokemony to:

- Rockruff -> Lycanroc (posiada 2 formy)

- Komala

- Yongoos -> Gumshoos

- Pikipek

- Grubbin -> Charjabug -> Vikavolt

- Tapu Koko

- Drampa

- Bruxish

- Cutiefly

- Togedemaru

- Salandit

- Mimikyu

- Stufful -> Bewear

- Wimpod

- Bounsweet

- Comfey

- Mudbray -> Mudsdale

- Oricorio (posiada 4 formy/style)

- Minior

- Fomantis -> Lurantis

- Wishiwashi (posiada 2 formy)

- Sandygast -> Polossand

- Pyukumuku

- Morelull

- Turtonator

- Crabrawler

- Type: Null

- Jangmo-o

- Passimian

- Oranguru

Jeżeli chcecie poznać owe Pokemony możecie je wyszukać w wyszukiwarce.

Niektóre Pokemony mają specjalne zdolności oto one:

- Lycanroc - posiada 2 formy - formę Sun i formę Moon, zależy to od tego, w jaką porę dnia ewoluuje Rockruff

- Oricorio - w regionie Alola są 4 wyspy, na każdej występuje inny Oricorio, w zależności od wyspy, zmienia się jego typ

- Wishiwashi - posiada 2 formy - pojedynczą i zjednoczoną, pojedynczy Wishiwashito mała rybka, ale w formie zjednoczonej wygląda dość groźnie

- Minior - gdy w walce straci 50% Hp, zmienbia formę

- Type: Null - o tym Pokemonie prawie nic nie wiadomo



Niektóre ze starych Pokemonów zyskało nową formę, są to:

- Rattata -> Raticate

- Raichu

- Sandshrew -> Sandslash

- Vulpix -> Nienetales

- Meowth

- Exeggutor

- Marowak

Pokemony te zyskały nowy wygląd i typy.



W regionie Alola występują tajemnicze stworzenia - Ultra Beast, jak na razie znane są tylko 3:

- UB-01

- UB-02 Absorption

- UB-02 Beauty



W Alola nie mogło zabraknąć czarnych charakterów.

Team Skull to organizacja która zajmuje się kradzieżom Pokemonów.



Jest także i charytatywna organizacja - Aether Fundation

Ich kryjówka znajduje się na sztucznej wyspie, zajmóją się opiekom rannych Pokemonów, ale tak na prawdę, szukają Ultra Beast.



Już ostatnia sprawa w tym artykule - Ruchy Z.

Dzięki nim dany Pokemon może wykonać niezwykle potężny atak!

Są ruchy, których może użyć prawie każdy Pokemon danego typu, są jednak takie, których może użyć tylko 1 Pokemon, te Pokemony to:

- Snorlax

- Pikachu

- Eevee

Ruch Z Eevee jest wyjątkowy, jako jedyny nie atakuje, lecz zwiększa jego statystyki.



Mam nadzieje że artykół wam się spodobał.

Jest oczywiście wiele innych spraw o których nie wspomniałem, są to np. Zygarde Cube, czy Rotom Pokedex.

Dziękuje za przeczytanie artykółu.

Pozdrawiam!