Jak sobie radzić z flamerami w League Of Legends

Witajcie, chciałbym w tym artykule porozmawiac na temat flamerów, by maksymalnie zmniejszych ich liczność, miłego czytania. :)

Flamer to osoba która wyzywa, używa wulgarnych słów itp. Najczęściej nie widzi swoich błędów i wytyka tylko twoje. Jak sobie z nimi radzić? Przeczytaj ten artykuł, a się dowiesz. Flamerzy najczęściej wyzywają, gdy słabo ci poszła gra, "nafeedowałeś" kogoś, nie pomogłeś lub kiedy zginie przez swój błąd na swojej lini i zacznie wyzywac junglera, że jest słaby, nie gankuje (nie przychodzi pomóc na linie) lub po prostu kiedy chcą się wyżyć na szczęście jest sposób na nich. :) Najłatwiejszym sposobem na flamerów jest po prostu zmutowanie ich klikając tab i odpowiedni głosniczek przy graczu oraz zgłoszenie takiego gracza aby dostał on bana. Flamerzy zazwyczaj nie widzą swoich błędów, będą wytykać twoje, dlatego pamiętaj, aby nie wdać sie z takim flamerem w kłótnie bo inni gracze mogą cie również zreportować, co może oznaczać kare dla ciebie. W większości przypadków flamer dostaje ograniczenie na chat co powinno go zresocjalizować, dlatego też opłaca się zgłaszac takich graczy, a im więcej uda ci się ich złapać tym bardziej twoje zgloszenia będa brane pod uwage przez administracje "LOLa". Mam szczerą nadzieje, że sie dowiedziałeś użytkowniku czegoś z tego artykułu i pomożesz zwalczyć flamerów. Im mniej ich będzie tym gra stanie się przyjemniejsza. Warto też wiedzieć, że można łącznie dostać 3 bany za negatywny stosunek do graczy, wyzywanie itp. Najpierw są to 2 ograniczenia na chat, następnie ban na 14 dni, a na koniec ban na zawsze bez możliwości odwołania się, dlatego warto uważać, a najlepiej w ogóle nie wyzywać ani nie wdawać się z nikim w kłótnie, bo jest to wcześniej czy później pewny ban, który jest już mniej przyjemną rzeczą w tej grze. :)