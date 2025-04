Jak grać drużynowo w CS:GO? - Poradnik

NeVoX

Jak grać drużynowo w CS:GO? - Randomy czy team?- Tricki jak awansować :D

Temat gry drużynowej dzieli się na 2 ,,działy''.

1.- Gra drużynowa (klanowa), czyli mamy jakiś zespół, team itp. Ważną rolę odgrywa ,,co sekundowa'' komunikacja np. od minuty 1:35 do minuty 1:28 dostajemy info: 1 window, 1 connector i short (2 sek później), wycofali, idziemy na B, zostań z tyłu. Tego typu komunikacja to KLUCZ do wygranej. W moim poprzednim artykule umieszczonym na Gamehag.com mówiłem jak awansować, był tam wpis ,,Graj z teamem''. Krótko po napisaniu tego dzieła, znalazłem 4 osoby i razem stworzyliśmy klan Kin0o. Stosujemy się do tych zasad i jest OK. Bym zapomniał, bądźcie na TS3 czy skype (to bardzo ważne) oraz ustalcie rolę w teamie np. AWPer, Rifler, Entry Fragger itp.

2.- Gra drużynowa (z randomami), czyli nwm kto z jakiego kraju pochodzi itp. Zacznij od powiedzenia ,,hello team'' głośno i wyraźnie, ponieważ oni już wiedzą, że jest poważny ;D. Podawaj info szybko i ,,nie nagrzewaj się''. Nie obrażaj się na innych (nawet jeżeli są z Rosji) Jak ci coś przeżkardza to go zmutuj ;D. Dawaj broń swojemu teammeatowi jeżeli tego potrzebuje. Bardzo fajnym trickiem jest zaproszenie do znajomych dobrych ludzi z naszego teamu i przeciwnego. Wtedy możesz z nim zagrać i będzie Ci łatwiej awansować. Zapamiętaj, żeby na meczu nie pisać rzeczy typu ,,Hax'' ; ,,Retard'' itp. To psuje wasze relacje. Jeżeli będziemy o tym pamiętać co mecz to możemy zebrać naprawde fajną ekipkę takich randomów. Zapytaj się ich o TS3, to powinno zwiękrzyć waszą komunikacje

Mam wielką nadzieję, że Tobie pomogłem. Dziękuje za wysłuchanie i poproszę o podzielenie się zdaniem w sekcji komentarzy. Już niedługo artykuł pt. ,,Jak zdobyć za darmo skiny do CS:GO''.