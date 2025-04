Ivern nowa postać w Lol'u ? Zobacz

Szemny

Ponieważ większość graczy już wie że za niedługo ma wyjść postać taka jak Ivern to chciałbym przedstawić podglądy moje do tej postaci.

Ponieważ Ivern w sklepie w sklepie na początek będzie kosztować 7800 PZ / IP to znaczy że będzie mieć na ten tydzien, kiedy cena jest wyższa bufa a potem go znerfią. Jak widać na tym filmiku: http://eune.leagueoflegends.com/pl/featured/champion-reveal-ivern-green-father

Na innych serverach już jest a my na niego czekamy do środy !

Jego pasywa pozwala nam na "zaklepanie" blue reda i innych dzięki czemu jak enemy jungler zabierze nam blue to pojawi się na ziemi z tego "esensja" czyli będzie mieć z tego hajs ale nie blue. Ivern jest to jungler który jungle bardzo szybko robi (pasywa ze smite daje mu dosłownie natychmiastowe wzięcie stwora w jungli). Jego ult przypomina (R) - Annie "dziewczynki bawiącej się zapałkami". Lecz różnica jest taka że (R) Iverna wygra z (R) Annie 1v1. Jego (Q) stunuje przeciwnika i może do niego podskoczyć dzięki czemu możemy zrobić enemy pod wieżą. Natomiast (W) robi krzaki które mają kompatybliność z Rengarem (passywa) .Jego (E) Jest to tarcza którą możemy dać na naszego sojusznika/sojuszników a jeśli niedaleko znajduje się przeciwnik dostaje spowolnienie. (R) Tak jak mówiłem jest to "gromp" który co 3 uderzenie podrzuca przeciwnika. Nazywa się stokrotka. Dzięki za przeczytanie artykułu i polecam do obejrzenia filmiku gdzie bardziej pokaże wam jego działanie ;)