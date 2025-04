Viridi - ciekawa gra na steam czy zwykły śmieć? Receznja.

patrykkominek

Dziś przekonamy się czy zwykła darmowa gra na steam pt. Viridi jest ciekawą i dobrą grą.

Fabuła/informacje ogólne:



Viridi- darmowa gra na steam wyprodukowana na silniku Unity. Polega na tym, że dostajemy donice w której są sadzonki kwiatów które musimy pielęgnować. Na początku gry możemy wybrać kolor donicy. Co tydzień dostajemy równierz 1 losowy kwiatek (możemy je również kupować w zakresie od 0.09$- 0.39$), ktory możemy zasadzić w naszej donicy.

Ocena: 5/10



Muzyka:



Jednostajna, uspokajająca. Bardzo dobra do zrelaksowania się.

Ocena:8/10



Grafika:



Przeciętna choć w przybliżeniu widać dużo szczegółów kwiatków. Można by było nad nią popracować.

Ocena:6/10



Błędy/glicze:.



Nie występują! Gra jest bardzo prosta więc nie istnieją, żadne błędy.

Ocena:9/10 (9 a nie 10 gdyż gdyby gra była bardziej skomplikowana pojawiły by się:)).



Inne:

Ciekawostką jest to, że nasze sadzonki dostajemy do eq steam i możemy się nimi wymieniaćIstnieję też grupa steam gromadząca graczy(ponad 10000 członków!).

Gra posiada uroczego ślimaczka na donicy :).

UWAGA: gdy włączmy gre klikając w donice tło bardzo szybko zacznie nam migać.

Ocena: 7/10



Jeżeli się spodobało możesz napisać komentarz!