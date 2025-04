Recenzja gry Undertale

supcio

Undertale to filozoficzna gra RPG z dobrą fabułą i systemem walki.

Na początku dowiadujemy się, że jestesmy człowiekiem w pasiastym sweterku, który wdrapał się na górę.

Podczas wspinania się znalazł jaskinię, prowadzącą do wnętrza góry i wnią wpadł -_-

W jaskini są potwory, więzione w jaskini przez magiczną barierę utworzoną przez siedmiu wielkich czarodziejów.

W czasie przechadzania się (po długiej) jaskini, poznajemy potwory i ich dramat.

Oczywiscie możemy znaleźć niezliczoną liczbę sekretów.

Z potworami możemy się zaprzyjaźnić lub poróżnić.

Do wyboru mamy trzy zakończenia:

-Zakończenia normalne (kogos zabijamy)



-Pacyfistyczne (wszyscy żywi :D)



-GENOCIDE (wszyscy martwi).





Jesli chcesz wykonać WSZYSTKIE 3 to radzę wykonać w podanej kolejnosci, gdyż po GENOCIDE psuje nam się gra '_'

Sam nie zrobiłem trzeciego z kolei, nie chcę psuć rozgrywki na wypadek gdybym chciał do niej wrócić :)

Gra, będąc RP-giem, jednoczesnie ,,wysmiewa" ten styl.

W produkcji są oczywiscie zagadki logiczne, które musimy rozwiącać by przejsć dalej.

Grę gorąco polecam! Nie sciągajcie piratów, bo wtedy autor nie dostaje zieloniutkich dolarków :(

Sądzę, że to jedna z lepszych gier w jakie grałem, grafika jest troszkę minecraftowa, lecz to bardziej pomaga skupić się na czytaniu tabliczek :)

Do gry można powracać ciągle, nawet jesli przeszło się ją kilka razy.

Po przejsciu gry możemy oglądać filmiki różnych YTberów o sekretach, plikach z gry, czy innych rzeczach których bysmy sami nie znaleźli.