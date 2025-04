Dużo kamieni dusz z małych rzeczy? Jak codziennie zdobyć ich dużo? Przekonaj się!

W tym poradniku dowiesz się jak zdobywać sporą ilość kamieni dusz w małym czasie!

Jak zdobyć dużo kamieni dusz codziennie?

To pytanie zadaje sobie każdy użytkownik tego serwisu.Najprostszym sposobem jest granie w gry i przesyłanie zrzutów ekranu. Lecz są też inne sposoby. Pozwólcie, żę przedstawie wam mój własny.

A o to odpowiedź:

- po pierwsze z logowanie codzinnie zdobywamy 5 kamieni

- jeżeli codziennie będzimy się logować to co 7 dni dostajemy bonusowe 20 kamieni

- możemy co 24 godziny udostępniać link na facebooku dostając 5 kamieni

- i przedewszystkim możęmy zagrać w mini gry

Na czy polega zrabianie na mini grach?

Jeżeli będzimy grać w mini gry co jakiś czas na środku ekranu pojawiać się będzie klejnocik. Klikając w niego zbierzemy go. Gdy uzbieramy 5 kamieni nadal będą się one pojawiały lecz nie możemy ich zebrać. Gry minie 10 min naszej gry a uzbieraliśmy 5 kamieni strona się zresetuje a my otrzymamy 5 kamieni. Codziennie można spokojnie wyciągnąć z tego 20 kamieni.

Ile możemy zarobić w ciągu tygodnia?

Sumując nasze oblicznia:

5x7 + 5x7 + 20 + 7x20= 230 kamieni tygodniowo

Rok ma 52 tygodnie(policzymy 50 bo nie zawsze macie czas). Ile możemy zrobić w taki sposób w ciągu roku?

230 x 50=11500

A więc spokojnie możęmy pozwolić sobie np. na paysafecard za 100zł!

PS.Wiem żę trudno niktórym mieć cały czas dostęp do komputera ale możecie tej metody spróbować.



Artykuł wykonał: patrykominek