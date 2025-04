Witaj , jesteś początkującym graczem League of Legend ? Nic nie szkodzi ;-). Opowiem Ci o jednym z najlepszych championów w tej grze.A jest nim Morgana.Jest to bardzo dobry support ale nie przejmuj się jeśli jesteś zwolannikiem gry na środku tak zwanymto również jest to postać na tą postać. :)Jeśli spodoba Ci się ten poradnik daj znać w komentarzu a napiszę poradnik o bohaterze jakim byś chciał się nauczyć grać.

To tyle jeśli chodzi o umiejętności Morgany , teraz przedstawie wam co trzeba kupić grając na supporcie.

*Umieszcza tą tarczę wokół siebie lub sojusznika co daje jej , że wszystkie obrażenia zadawane na tą chwile są pochłaniane do chwili gdy tarcza zniknie.

Co do poradnika ,, postać na tą postać", taki mały błąd :v A co do komentarza po wyżej, Jhin ma za trudną mechanikę na poradnik