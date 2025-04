Counter- Strike: Global Offensive recenzja

Counter- Strike: Global Offensive, kto z nas o nim nie słyszał. To kolejna kultowa odsłona serii o Cs. Tym razem jednak na większą skalę. W grze jest wiele zawodów o nagrody, głównie pieniężne.Czy Cs:go jest lepszy od poprzedników?

W Counter- Strike: Global Offensive mamy do wyboru kilka trybów:



•Wyścig zbrojeń – wariacja na temat deathmatchu drużynowego. Odradzamy się praktycznie od razu po śmierci, a kolejne bronie zdobywamy po każdym zabójstwie



•Demolka – połączenie wyścigu zbrojeń i klasycznego trybu wykonywania zadania (bomba do podłożenia lub zakładnicy do odbicia). Nie kupujemy broni, a za każde zabójstwo otrzymujemy w następnej rundzie nową



•Klasyczny uproszczony – stare dobre „podłóż bombę/uwolnij zakładników” z ułatwieniami dla współczesnych „noobów”. Wyłączony ogień przyjacielski, mniejsze premie za zabójstwa, przenikanie się postaci, spotkanie jest krótsze.



•Klasyczny turniejowy- to samo co uproszczony tyle że bez uproszczeń, gramy i wbijamy rangę

Rzecz jasna do naszej dyspozycji są też samouczki i gry z botami. Nie zabrakło także wsparcia serwerów dedykowanych. Gra nie ma wielkich wymagań sprzętowych, nawet na 2 letnim słabym PC można grać ( polecam niskie ustawienia - najwięcej fps oraz najlepsza widoczność ). Twórcy zarabiają głównie na skrzynkach, kluczach oraz skinach. Skiny to nic innego jak skórki do broni. Dropią one z skrzynek które otwieramy kluczem. Niektóre kosztują 1€ a inne aż 100€. Na youtube jest wiele filmów z cs'a, głównie z otwierania skrzynek. Społeczność tworzy swoje własne skiny, mapy oraz mody. Na grę często są przeceny o 50%. Dobrym sposobem na jej zdobycie jest też zbieranie KD tutaj na Gamehag'u. Gra jest warta polecania, choć jej problemem są oszuści, oraz cheaterzy, choć twórcy gry często z nimi walczą. Gra aktualnie jest jednym z lepszych gier fps na PC. Moja ocena tej gry to 8/10.



Recenzja by: MrTatarek