Recenzja: PlanetSide 2

Zastanawiał/zastanawiała się ktoś z was jak może wyglądać połączenie największych bitew z gier takich jak CoD lub battlefield? Weźcie najbardziej intensywny moment z Call of Duty i dodajcie do tego najostrzejszą bitwę z Battlefielda i pomnóżcie razy pięć - to będzie to, na co można trafić w Planetside 2.

Planetside 2 to gra fps z elementami MMORPG. Zaczynamy od tworzenia postaci, oraz dołączenia do jednej z trzech frakcji. Mamy do wyboru :

VANU SOVEREIGNTY

TERRAN REPUBLIC

NEW CONGLOMERATE



Wybór frakcji nie daje tylko koloru ubrania czy broni, każda z frakcji ma swoją historię. NEW CONGLOMERATE

to rebelianci walczący o wolność. TERRAN REPUBLIC to dobrze wyszkolona armia, która swą siłą dba o porządek na planecie. VANU SOVEREIGNTY to grupa ludzi, fanatyków, którzy wieżą że zaginiona pradawna technologia da im władze. TR cechuje się szybkostrzelnością a NC dobrym pancerzem, VS posiada bronie z dobrym dmg. Do wyboru jest pięć klas żołnierzy, między którymi można się błyskawicznie przełączać przy większości punktów odrodzenia. Nie trzeba martwić się o paytowin, gdyż za pieniądze nie wygramy, jedynie szybciej coś odblokujemy ( można to zrobić za zwykłą walutę ), lecz co nam da taka ,,przewaga,, jeśli w bitwie może brać udział nawet 100 osób? Gra będzie wspierana przez twórców do 2025 roku, a wychodzące aktualizacje coraz to ulepszają rozgrywkę. Całkiem niedawno twórcy dodali możliwość budowania przez graczy własnych baz, co za tym idzie - utrudniać przeciwnikowi wygraną. W grze jest wiele pojazdów takich jak jeepy, czołgi aż po wielkie okręty transportowe. Gra wciąga na wiele godzin, ale jednym problemem dla ,,przeciętnego,, gracza mogą być wymagania sprzętowe, choć nie są one duże. W grze funkcjonuje wiele polskich outfitów, czyli odpowiedników klanów. Gra na czas obecny jest jednym z lepszych gier fps, a jej wielkim plusem jest model f2p. Gra jest świetna i daje jej ocenę 8/10.



Recenzja by: MrTatarek