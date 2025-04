League of Legends - 3 SKINY ZA 3250RP DO ZGARNIĘCIA ZA FREE!

Wybierz zwycięskie drużyny podczas Mistrzostw Świata 2016 w League of Legeneds i zgarnij skiny o wartości łącznej większej niż 10.000 RP ZA DARMO! Jest to oficjalne opisane na stronie League of Legeneds pod tym linkiem: http://pickem.eune.lolesports.com/ Co musimy zrobić aby dostać te skiny od Riotu?Wchodzimy w link podany wyżej, wybieramy jak naszym zdaniem poradzą Sobie drużyny na tych Mistrzostwach, jeżeli trafimy, zgarniamy nagrody, jakie?Łączna wartość tych skinów to, i dostajecie to absolutnie za darmo jeżeli tylko poprawnie wytypujecie, nie jest to łatwe, ale co szkodzi nam spróbowac?Nawet jeżeli coś nie wyjdzie, dostajecie Ikonke przywoływacza za sam udział, a jeżeli tylko przekroczycie 34 pkt podczas typowania zgarniecie również drugą ikonkę przywoływacza!A teraz dokładnie Wam przedstawię co musicie zrobić aby zgarnąć główną nagrodę tj: wszystkie skiny podane wyżej.1. Typujemy wyniki fazy grupowej. Można typować 10-29 września.2. Typujemy fazę eliminacji. Można typować 9-13 pazdziernika.Jeżeli się nie pomylimy ani razu zgarniamy nagrody podane wyżej! Warto spróbować! Nawet jeżeli Wam nie wyjdzie, za każdy trafny typ otrzymujecie punkty które będzie można wymienić na nagrody! Więcej informacji tutaj: http://pickem.eune.lolesports.com/