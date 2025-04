PALADINS- DARMOWY OWERWATCH?

Paladins, to darmowa gra dostępna na platformie steam. Gra jest dopiero w wersji beta, i zanim wyjdzie pełna wersja tej gry to minie jeszcze sporo czasu i mnóstwo poprawek. Mimo to gra juz teraz zapowiada sie na fajną rozrywke. Gdy pierwszy raz odpaliłem tą gre, myslałem ze bedzie to jakaś słaba grafika i fizyka w grze bedzie zła. Jednak myliłem sie i po włączeniu gry zdziwiłem sie dosyć mocno. Gra jest bardzo fajnym odprężeniem.

W grze jest dostępnym pare trybów, jedynm z min jest NORMAL czyli tryb podobny do matchmajkingów jednak tam w tym trybie nie wbijamy zadnej rangi. Aby zagragać Tryb Turniejowy musimy wbij u 12 czempionów 4 poziom mistrzostwa. Co jest nieco wymagające. Na początek gra daje nam 7 postaci, są nimi:

Fernando- obrońca

Cassie- obrażenia

Kinassa- obrażenia

Dragoz- obrażenia

Wiktor- obrażenia

Pip- wsparcie

Skye- oskrzydłość

Są to wszystkie postacie postępne od początku gry. Mamy tez 9 czempionów do zakupu. Każda postać ma swoją określoną moc, oraz jedą supermoc czyli tak zwane ulti, które mozemy wykonać raz na kilka minut. Gra jest bardzo dynamiczna.

Jest to wielki rywar do Owerwatcha, obie gry są bardzo podobne do siebie, jednak paladinsy maja przewage nad konkurentem, jest ona darmowa i to czyni ją wieklim faworytem.

Paladinsy są dopiero w trakcie rozwoju i jak wcześniej mówiłem sa one dopiero w wersji beta, wiec jeszcze duzo sie zmieni.

Gra zadziała nawet na słabych komputerach, co daje kolejny plus do tej gry.

Jest to świetna gra do zagrania z kolegami gdy nie chcemy wydawać pieniędzy. Gwarantuje wam ze wszyscy swietnie bedziecie sie bawić przy tej grze.

Zachęcam wszystkich do zagrania w tą gre, w końcu jest darmowa a może komus sie spodoba i zostanie przy niej na dłużej ? Kto wie :)



Jesli juz gracie w ta gre to prosze Was abyscie wpisali w osobe polecająca STRZENA, was to nic nie kosztuje a dostaniecie kilka monet darmowych.