Recenzja World Of Tanks dla przeciętnego gracza

Witam.

W tym krótkim wstępie, specjalnie dla nowych graczy, zamieszczam tu krótki opis gry:

World of Tanks, jest to gra w okresie 2 wojny światowej, w której przyjdzie nam zasiąść w wielu z ponad 300 pancernych maszyn. Na początku gracz otrzymuje do swojej dyspozycji po jednym czołgu z każdego narodu (III Rzeszy, ZSRR, Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Chin, Japonii, Czechosłowacji). Wraz z zdobywaniem expa oraz pieniędzy, gracz może odblokować oraz kupić nowy czołg. Więcej informacji znajdziecie w dalszej części artykułu.

W World of Tanks nie można narzekać na nudę. Bitwy toczone są w formacie 15 vs 15, na wielu mapach które zapewniają ciekawą rozgrywkę. W grze jest 10 poziomów, nazywanych tierami. Są 3 typy pojazdów - czołgi, niszczyciele czołgów, artyleria, gdzie czołgi dzielą się na lekkie, średnie oraz ciężkie. Do gry często wprowadzam są aktualizacje, a w nich mapy, nowe nacje, pojazdy oraz inne usprawnienia. Twórcy gry zapowiadają dodanie Polskiego drzewka rozwoju. Do gry powstało wiele modyfikacji, które dodają nowe celowniki, odgłosy załogi, wyglądy garażu i wiele innych. W grze znajduje się waluta Premium, nazywana złotem. Za ,,złoto,, możemy kupić konto Premium - dodające bonusy, exp, czołgi Premium oraz wiele innych rzeczy. Za zmianę hasła dostaniemy 300 złota, a za podanie numeru tel. 100 Golda.Społeczność jest miła, więc jeśli czegoś nie wiesz, wystarczy wbić na forum/czat i popytać a uzyskasz odpowiedź.Ważne jest też to że twórcy zwracaj uwagę na społeczność i biorą ją pod uwagę.Nie ważne też jaką nacje wybieramy - po każdej stronie walczących będą czołgi wielu narodowości, więc grając III rzeszą będziesz mógł walczyć też przeciwko czołgom III rzeszy. koniec wymienię zalety i wady tej gry:





Zalety:

- wciąga na długi czas

- wiele modów

- częste aktualizacje

- wiele czołgów

oraz wiele innych zalet.



Wady:

- droga waluta premium

- uzależnia

- cheaty

oraz kilka innych wad





Chcesz wiedzieć więcej? Zagraj sam i się przekonaj



Recenzja By: MrTatarek