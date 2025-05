Witajcie drodzy Czytelnicy, przygotowałam dla was 3 gry, jakie polecam, żeby zagrać na roblox.

Życzę wam miłego czytania mojego artykułu!

1. Flee the facility

Pewnie większość z was słyszała o tej grze lub nawet grała!

Rozgrywka:



Na początku gry, można zagłosować na mapę w jaką będziemy chcieli pograć. Są mapy takie jak: Homestead, Facility, laboratorium itp.

Kiedy nas teleportuje do mapy, jest jedna osoba która jest potworem (beast) i 4 osoby (survivors), które muszą uciec przed beastem.



Potwór- musi włożyć do (tak jakby zamrażarki) survivorsów, żeby wygrać, ale osoby, które uciekają mają możliwość uratowania człowieka w zamrażarce przyciskiem E (po 15 sekundach jest całkowicie zamrożona i nie da się jej już uratować). Jak beast zamrozi wszystkich wygrywa! Beast harakteryzuje się światełkiem najczęściej czerwonym i przy nim słychać bicie serca lub straszną muzyczkę.



Survivors- ich zadaniem jest zhakować 5 komputerów a po ich zhakowaniu uciec do exitu, który trzeba otworzyć klawiszem E. Podczas hakowania komputerów co kilka sekund pojawia się kółko, na którym kręci się czerwony pasek. Trzeba kliknąć w odpowiednim momencie (czyli wtedy, kiedy pasek najedzie na pole, gdzie znajduje się E), w tym momencie trzeba kliknąć przycisk E. Jeśli się nie trafi, pojawia się nad komputerem czerwony znaczek. Wtedy beast go może zobaczyć i przyjść po osobę, która go zrobiła. Najlepiej wtedy uciec. Osoby jakie uciekają mają ułatwienie, czyli klawisz C. Jak się go kliknie, osoba jaka ucieka schyla się i może przejść przez kraty. Beast nie ma takiej funkcji, dlatego jeśli nas goni to możemy mu umknąć.Za to beast ma przycisk do przyśpieszania Q (co jakiś czas może go używać).



2. Tower of hell



Rozgrywka:





Najwiecej może być 18 graczy. Gra trwa 8.00 minut. W tym czasie gracze mają czas na przejście 5 kolorów, na każdym z nich jest łatwy lub trudny parkour. Nie ma żadnych spawn pointów, dlatego to utrudnia grę. Jeśli się przejdzie, to trzeba dotknąć białego portalu na samej górze. Wtedy czas się przyśpiesza x2 i runda szybciej się kończy, a reszta graczy ma mniej czasu na przejście. Jeśli kolejna osoba przejdzie, czas się przyśpiesza x4. Kiedy przyjdzie więcej graczy jest x8, x16, x32, itd. Po skończonej rundzie jest kolejna, gdzie są inne kolory do przejścia. Jeśli się wygra zostaje się walutę, za którą można kupić jakieś ułatwienia do gry (lepszy skok, szybkość, przechodzenie przez laser itd.



3. Fashion famous



Rozgrywka:



Gracze mają 4 minuty, aby ubrać się ładnie i do tematu rundy. Mogą wybierać jakie się chce włosy, skrzydła (ale nie trzeba), ubranie,suknie,czapki itd. Kiedy skończy się czas po kolei gracze wychodzą na parkiet. Inni uczestnicy oceniają od 1 do 5 gwiazdek. Kiedy my wychodzimy na parkiet, możemy pokazywać różne ruchy jakie mamy po lewej stronie ekranu (machanie, dance, cross, itd.) Jak już wszyscy gracze pokażą swój strój, jest tabela wyników. Kto ma najwięcej gwiazdek wygrywa!



Mam nadzieję że mój artykuł wam się podobał i dobrze się czytało! Dziękuję za przeczytanie.