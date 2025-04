Bloodline Champions - MOBA "na szybko".

Bloodline Champions jest grą typu MOBA w której charakterystyczną cechą jest to że zamiast statystyk przemawia refleks i umiejętności prowadzenia danego championa. Pojedynki są szybkie i decydujące a rozgrywka nie wymaga długiego spędzania czasu przed komputerem

Jest to kolejna gra popularnego typu gier sieciowych w której naprzeciw siebie stają dwie drużyny złożone maksymalnie z 5 graczy, schemat dobrze znany. Widok zastosowany w grze to rzut izometryczny również zdający egzamin w tego typu znanych tytułach. Gracz do wyboru ma herosa oraz zaklęcia których będzie używał i co ważne w grze jest niski "cooldownu" więc to zaklęcia i właściwe ich użycie są kluczem do odniesienia zwycięstwa co tyczy się również różnego rodzaju mapek na których przyjdzie nam toczyć walki, należy dobrać najbardziej przydatne w danym obszarze umiejętności. To co może wyróżniać BC spośród wielu tytułów tego gatunku gier to brak rozwoju postaci w trakcie rozgrywki, nie musimy się więc martwić że nasz przeciwnik zabił więcej stworów, ma lepsze statystyki i o jednego skilla do użycia więcej co oczywiście zwiększa jego pozycję w potyczce, jak to jest w topowym tytule League of Legends. Nie ma też punktów many której brak nieraz bywa ograniczeniem wykonania ataku czy obrony lub wręcz zmusza gracza do wycofania się do bazy, można powiedzieć ze skille są tu "darmowe". Nie ma tutaj również zauważalnych faz gry jak nudna początkowa faza farmienia, która niestety czasem tak wygląda w innych tytułach. Gra oferuje przeróżne osiągnięcia po których zdobyciu gracze otrzymują nagrody dla swoich kont jak na przykład avatary czy tytuły. Oprócz tego gra nie zajmuje wiele miejsca na dysku więc szybko można w nią zagrać jak i rozegrać. Dla miłośników szybkich i dynamicnzych starć PvP gra może okazać się odpowiednim wyborem. Bloodline champions jest darmowa i nie ma wygórowanych wymagań sprzętowych.