Ciekawostki w GTA V

Witam dzisiaj, przedstawię kilka ciekawostek, z GTA V więc zaczynajmy!

peyotu

peyotu

Histroy

History

W trybie fabularnym możemy doprowadzić do spotkania z Bestią. Pierw musimy dostać się tu, a potem dowolną postacią zjeść jeden peyot.(Dla osób które nie wiedzą, co to jest peyot, to jest kwiat, który po zjedzeniu powoduje halucynacje). Kiedy już zjemy peyot, w tej lokalizacji zamienimy się w Bestię. Jedyną trudnością jest znalezienie, ale jest dużo filmów gdzie i kiedy można je znaleźć.Kiedy już się zamienimy, w bestię zaczynają się pojawiać jelenie, różne zwierzęta, rozbite samochody i nawet martwi ludzie oczywiście zabija je druga bestia, którą można czasem usłyszeć, a jeżeli trafimy na siódmy kwiat, to znajdziemy też martwego łowcę bestii. A żeby skończyć bycie bestią, trzeba podążać, za odgłosami drugiej bestii doprowadzi nas to do dziewięciu miejsc, gdzie będą martwe zwierzęta, martwi ludzie rozbity samochód.A jeśli wszystkie miejsca już odwiedzimy, bestia zwabi was na cmentarzysko samolotów, gdzie będziecie mogli stoczyć z bestią walkę, jeśli ją wygracie niestety, nic nie dostaniecie, po prostu się obudzicie w początkowej lokalizacji jako normalna postać.Jest to ułatwienie misji prowadzenia firmy, zaoszczędzicie dość dużo czasu, bo misja jest dość długa. Często w misji pojawia się taka komplikacja, że musimy przejąć towar, który znajduje się, w trzech furgonetkach normalnie gracze sprawdzają wszystkie trzy furgonetki, aż trafią na dobrą, ale jest dość łatwy sposób, żeby dowiedzieć się, która furgonetka przewozi wasz towar. Wystarczy w menu interakcji na GPS wybrać opcje towar. No i gra powinna nam z automatu pokazać nam dobrą furgonetkę i jedyne co musimy zrobić to dostać się tam i przejąć nasz towar i przetransportować go do magazynu. Jest to super łatwy i przydatny sposób, który na pewno wam się przyda.Tą ciekawostką jest biała duża książka, w domu Franklina autorem tej książki jest H. Potter wszystkim, więc od razu się kojarzy z Harrym Potterem, ale trudno stwierdzić czy jest to przypadek, czy coś zamierzonego a tytuł książki to „AmericanY".Istnieje film, który nazywa się prawie tak samo, tylko zmienia się, jedna litera w tytule „AmericanX” w języku polskim nazywa się „Więzień Nienawiści”. Jest to film o jakimś neonaziście, który w więzieniu przechodzi przemianę i z osoby rasistowskiej robi się osobą tolerancyjną. Jest to amerykańska produkcja z roku 1998, która została nominowana do Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową.To by było na tyle. Napiszcie w komentarzach czy robić więcej Pa!