5 PORAD JAK STAĆ SIĘ LEPSZYM GRACZEM

Lukaszz

Witajcie jako gracz Diamentu 3 postanowiłem napisać poradnik dla osób znajdujących się w niższych dywizjiach z myślą o tym aby wkońcu zdobyli taką która im odpowaiada.

Zapraszam do lektury

1.Wizja

Wizja jest bardzo ważnym elementem gry dobrze ustawione totemy wizji pozwalają kontrolować buffy, Smoki i Barony oraz zapobiegać gankom przeciwnego junglera.



2.Farma

Wielu graczy nie traktuje famienia zbyt poważnie wolą oni zabijać, lecz farma jest ważniejsza. Zajednego kila dostajemy od 50-450 sztuk złota w zależności ile osoba którą zabijamy ma na swoim koncie zabójstw. Natomiast za zabicie miniona dostajemy od 18-42 sztuk złota w zależności od rodzaju.



3.Nie biegaj za zabójstwami

Czasami zdarza się że gdy nie zabijemy przeciwnika od razu a zostanie mu mało punktów życia zaczynamy go gonić czasami nawet pod jego wieże lub do jego jungli tracąc przy tym życie.



4.Nie wyżywaj się na drużynie.

Wiele razy zdarza się ze gdy komuś coś nie idzie zaczyna wyzywać i obwiniać o wszystko swoją drużynę, takie zachowanie nie prowadzi do niczego dobrego wprowadza tylko niemiłą atmosferę do drużyny.



5.Dostosuj się do drużyny



Nie zawsze twoja drużyna potrzebuje postaci która chcesz za wszelką cenę grać(np.Yasuo) Lepiej zamiast yasuo wybrać coś innego gdy nie macie na midzie postaci AP lub na Topie tanka. z Drugiej strony lepiej wybrać Zeda lub Yasuo wtedy gdy macie dużo AP w drużynie(np. Maokai, Diana jungle, Karma support)



To koniec myśle że ten poradnik komuś pomoże, zdaje sobie sprawe że nie odrazu dostosujecie się do moich porad bo zmienianie nawyków jest cięzkie ale wiem że dacie rade się zmienić.

Powodzenia na Polach Sprawiedliwości przywoływacze