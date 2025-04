Jak zacząć swoją przygodę z League of Legends?

Witam, w tym artykule dowiecie się o liniach, jakimi championami zacząć i więcej!Zapraszam do czytania!

Zacznijmy od tego, czym jest League Of Legends.



Jest to gra typu MOBA.

Aby wygrać rundę, należy zniszczyć nexus przeciwnika.



Znajduje się on koło bazy przeciwnika.



Na przeszkodzie staną wam jednak wieże, inhibitory które znajdują się na każdej lini.



Top - górna aleja

Mid - środkowa aleja

Bot - dolna aleja



Na każdej alei są:



- trzy wieże

- jeden inhibitor



Nexusa chronią dwie wieże.



Na górną aleję (top)

idzie jedna osoba, zazwyczaj tank/assasin. Takim championem jest np. Irelia





Na środkową aleję (mid)

idzie jedna osoba, zazwyczaj ap/assasin. Takim championem jest np. Katarina.





Na dolną aleję (bot)

idą dwie osoby którę są podzielone na role:



adc - osoba która idzie postacią strzelającą AD ( ad - attack damage)

musi jak najwięcej zabijać minionów, a następnie przeciwników. Takim championem jest np. Vayne.





support - osoba która idzie postacią pomagającą, która zazwyczaj ma tarczę, heala itp..

Ma on za zadanie chronić swojego adc, oddawać mu kille (zabicia) i miniony. Jest to postać ap/tank. Takim championem jest np. Alistar.





Jakimi championami zacząć ?



Polecam Mastera Yi,



ponieważ jest łatwy.



Tryndamera, ponieważ może być nieśmiertelny i jest bardzo silny.







Garen, ponieważ jest tank'owaty i ma damage.







Pamiętajcie, że gracie z przeciwnikami, którzy utrudnią wam dojście do ich nexusa.

Oni również mogą zniszczyć Twój, wtedy przegracie.



Najważniejsze porady na początek:



- nigdy nie wchodź pod wieżę przeciwnika jeżeli nie ma Twoich minionów w jej zasięgu. Jeżeli jednak tam są to możesz wejść, lecz pamiętaj, nie bij przeciwników pod tą konstrukcją, ponieważ będziesz otrzymywał damage.



- Bądź rozsądny, myśl, podejmuj jaknajmniej ryzyka.



- Gdy masz odpowiednią ilość złota, cofnij się do bazy za pomocą przycisku 'B'



- Graj postaciami, którymi Ci się przyjemnie gra!



Dzięki za przeczytanie.

Ten artykuł napisałem sam i trochę mi to zajęło.



Pozdrawiam!