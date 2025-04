Poradnik dla początkujących graczy - Ahri

O postaci słów kilka...





"W odróżnieniu od innych lisów, które przemierzały lasy Ionii, Ahri zawsze czuła niezwykłą więź z otaczającym ją magicznym światem; więź, która mimo to, była niekompletna. W głębi ciągle czuła, że skóra, w której przyszło jej się urodzić, nie pasowała do niej i marzyła, że pewnego dnia stanie się człowiekiem. Jej cel zdawał się nieosiągalny, do dnia, kiedy nagle znalazła się na polu ludzkiej bitwy."



Ahri to postać walcząca z dystansu. Jest magiem, grana na midzie. Ma duże win ratio (ponad 52%!).



Skill priority - Q -> W -> E -> R

(z tym, że na drugim lvlu polecam wybrać E - czyli urok ponieważ dzięki temu możemy pokusić się o zabicie przeciwnika już na 2 lvlu!)

"Taki z ciebie chytry lis?"



UMIEJĘTNOŚCI

– jest to umiejętność bierna lisicy. Ahri otrzymuje ładunek kiedy trafi wroga zaklęciem, po naładowaniu 9 ładunków następne zaklęcie uleczy ją, ilekroć umiejętność trafi przeciwnika.– Ahri wypuszcza kule, która następnie do niej wraca [zadaje obrażenia magiczne w drodze do celu i TRUE DAMAGE, kiedy wraca] Gdy kula się przemieszcza, Ahri otrzymuję premię do prędkości ruchu.– Ahri wypuszcza trzy ogniki, które namierzają i atakują pobliskich wrogów [w pierwszej kolejności bohaterów, a dopiero potem potwory]– Ahri rzuca urok na pierwszego wroga, którego trafi tym skillem. Dzięki czemu podchodzi do niej (nie może używać wtedy skilli ani summoner spelli)