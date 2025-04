mariooooo12

Playstation 1 to 32-bitowa konsola z roku 1995. Wyszło na nią bardzo dużo gier, ale w tym artykule skupię się na trzech najlepszych według mnie.

Na miejscu 3 stawiam Jade Cocoon: Story of the Tamamayu , która opowiada nam historię Levanta z miasta Syrus. Levant chce zostać Mistrzem Kokonów (ang. Cocoon Master), lecz aby tak się stało musi poślubić kobietę Na'gi o imieniu Mahbu. Podczas festiwalu w wiosce zostaje ona napadnięta przez demony znane jako Onibubu, przez nie większość ludzi zapada w śpiączke. Starsza wioski przepędza demony zanim ich klątwa dosięga wszystkich. Po szybkiej ceremoni ślubu Levant dostaje tytuł Mistrza Kokonów i wyrusza do 4 lasów, Chrząszcza, Ważki, Pająka i Ćmy. Na swojej drodze spotkamy wrogów zwanych minonami ( nie, nie te żółte :P), które możemy łapać w kokony, trenować a nawet łączyć je tworząc coś nowego.



Kolejne miejsce zajmuje Gex 3: Deep Cover Gecko. W grze sterujemy sympatycznym gekonem o imieniu Gex, który musi uratować Agentkę Xtra porwaną przez Rezema, odwiecznego wroga Gexa. Nasz jaszczurowaty protagonista podróżuje po wirtualnych światach poprzez telewizory. W środku wykonuje przeróżne zadania zbierając przy tym piloty, które pozwalają mu kontynuować przygodę.



Na 1 miejscu nie może być nic innego niż Star Ocean: The Second Story . Jest to JRPG w którym mamy do wyboru 2 postacie, Renę Lanford i Claude'a C. Kennedy. Fabuła jest osadzona na planecie Expel i w dalszej częsci gry na Energy Nede. Claude to ziemianin który został teleportowany na Expel przez kapsułę, którą znalazł z grupą badawczą swojego ojca. Rena zaś jest sierotą zalezioną w lesie Shingo. Claude przy pierwszym spotkaniu z Reną ratuję ją przed gorylem. Używa wtedy pistoletu, który otrzymał od swojego ojca w razie wypadku. Rena słysząc opowieści na temat Wojownika Światła niosącego Miecz Światła, który kiedyś uratuje planetę, omyłkowo nazywa tak swojego bohatera, ze względu na pistolet. Po rozmowie protagonistów z burmistrzem miasta, dowiadujemy się o Magicznym Globie, który uderzył w planetę i wypuścił potwory. W takim razie Claude wyrusza na przygodę z zamiarem znalezienia i zniszczenia Globu. Dołącza do niego Rena z nadzieją że dowie się czegoś więcej o tym jak została sierotą. Gra ma bardzo dobry soundtrack zwłaszcza w Lesie Shingo. Mówiąc szczerze jest to pierwsza gra w której utożsamiłem się z głównym protagonistą, w niektórych momentach aż łza sie w oku zakręciła.



A jakie są wasze ulubione gry na Playstation 1? Podzielcie się opinią w komentarzu :D