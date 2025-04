Grimm's Hollow czyli inna konwencja śmierci

Grimm's Hollow jest produkcją niezależną o pikselowej grafice. Lekki RPG z motywem dusz i duchów oraz śmierci jako takiej. Jest to gra darmowa i można znaleźć ją na platformie Steam oraz Game Jolt.

''When Lavender woke up this morning, she wasn’t expecting to be surrounded by a crowd of over-excited, skull-masked strangers with cake and balloons. After all, it wasn’t her birthday; and this wasn’t her home.She devises a plan to find her brother and escape from the outlandish townspeople of the Hollow - but is she prepared for the grave consequences?'' - Krótki opis pojawiający się na stronie steam.Przygodówka RPG w kolorach notalgicznego fioletu? Tak jak najbardziej. Cała gra skupia się na tym co dzieje się z duszami po śmierci oraz wyjaśnia różnice między duszą a duchem. Sama rozgrywka polega na szybkim poznaniu naszej protagonistki Lavender zmartwionej losem swojego brata. Budzi się w miejscu gdzie przebywają inne kostuchy. Zajmują się oni zabijaniem duchów które po jakimś czasie wariują i są niebezpieczne więc dla wspólnego dobra zostają zabite. Wyjątkiem jest Baker ,który woli piec ciastka i bułki dla reszty. Nasza protagonistka nie jest zbyt pozytywnie nastawiona do całej sytuacji jednak nie ma zbytnio wyjścia.W grze mamy swój ekwipunek jak i drzewko umiejętności. Niektóre dotyczą nauki nowych umiejętności jak specjalne ataki działające na konkretne duchy jak i typowe ulepszenia dotyczące zwiększenia swojego maksymalnego hp itp. W sklepie przy naszej lokacji startowej możemy znaleźć jedzenie powiększające nasze hp. Samo jedzenie jak i ulepszenia kupujemy za tę samą walutę jaką jest SE czyli spirit energy.Mechanika jest podobna do reszty gier RPG jednak tu mamy określony czas zanim dusza zaatakuje co jest trochę denerwujące, ponieważ abyśmy my mogli zaatakować musimy wybrać atak w małym menu po lewo.Co w tym złego? A no problem polega na tym, że jeżeli zdecydujemy się zaatakować w tym samym momencie co nasz przeciwnik nie będziemy mieli możliwości zablokowania tego ataku (gdyż taka opcja jest ,ale nie działa gdy wybieramy czym my zaatakujemy co jest najbardziej irytujące na początku rozgrywki gdy nasza szybkość ataku jest niska) Samo sterowanie czasami bywa lekko problematyczne gdyż łatwo można się zaczepić o róg ze względu na kolizję jednak są to dwie drobne sprawy które można pominąć patrząc na klimat i rozgrywkę.System walk jest dość prosty a sama gra daje nam możliwość do zapoznania się w dowolnym momencie z podręcznikiem w którym znajdziemy niezbędne nam informacje. Mamy możliwość zapisu w praktycznie każdym momencie pomijając walki i scenki.Fabuła zmusza nas do refleksji o naszym życiu oraz życiu po życiu. Muzyka jest fascynująco klimatyczna a mnóstwo odcieni fioletu oraz czerni tylko pogłębia nas w tym specyficznym klimacie. Postacie są urocze co daje nam lekką odskocznie od przygnębiającego faktu czym właściwie zajmujemy się w tej grze. Duchy jak i cała reszta dowodzi że gry pikselowe nie muszą być nudne i wyglądające identycznie.Rozgrywka polega głównie na zabijaniu duchów i eksploracji jaskiń w nadziei iż znajdziemy, brata Lavender, Timmiego. Ponieważ my już nie żyjemy nie można nas zabić więc kiedy jakiś duch da się nam we znaki budzimy się po czymś w rodzaju zemdlenia. Zabijając duchy dostajemy SE za które możemy ulepszać umiejętności i kupować jedzenie co ułatwia dalszą rozgrywkę i pchanie fabuły dalej.Sama gra nie jest dość długa, ale bywa wciągająca i ma kilka zakończeń bazując na tym jak pójdzie nam w kilku ostatnich etapach gry co zależy od tego czy byliśmy wystarczająco silni więc warto nie omijać walk :> Mimo iż to darmowa produkcja to jest dobrze wykonana i ma swój indywidualny klimat, w który łatwo można się zaangażować.Jest to zdecydowanie produkcja w którą warto zagrać, jest prosta, klimatyczna, krótka ale treściwa ze wspaniałą muzyką oraz połączeniem tematu śmierci z przeuroczymi duszkami.