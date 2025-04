Wady i Zalety Konsol

Większość osób przynajmniej raz zagrała na tej konsoli w przeróżne gry. I jak wiemy, każda konsola ma pewne wady i zalety, a ja je dzisiaj wymienię!

Na pierwszy ogień idzie Nintendodość znane i popularne, lecz niestety z wygórowaną ceną. Zacznijmy może od wad, bo jest ich wiele: Po pierwsze połączenia z Wi-Fi, bo możesz stać pięć metrów obok rutera, a i tak cię nie połączy. I chociaż użytkownicy zgłaszali to masowo, lecz Nintendonie kiwnęło nawet palcem jak by nigdy nic. Po drugie gubienie połączenia z Joy-Conem i chociaż można było to naprawić, lecz tylko na chwilę, a potem było tak samo. Po trzecie brak jakiejkolwiek startowej gry dlatego, trzeba pamiętać, żeby przy zakupie konsoli kupić też grę. Po czwarte za duża wielkość gier pobieranych ze sklepu online na konsoli np.zabierał mi aż 1/2 pamięci na Nintendo.Już wymieniliśmy większość wad więc pora na zalety: Po pierwsze Nintendo jest małe i przenośne. Po drugie jest, cicha a Joy-Cony są wygodne. Po trzecie istnieje możliwość gry na telewizorze i. Po czwarte mamy tam zakładkę News gdzie są opisane wszystkie nowości i YouTube. Po piąte możemy do kupić zestaw, w którym jest kierownice z kartonu do Nintendo itp.Więc tak, a dokładnie to PlayStation 4 bardzo popularne i znane cóż nie będę już przedłużał, zaczynajmy: Po pierwsze doskonały system operacyjny- szybki, komfortowy. Po drugie doskonała grafika i możliwość dobrego realistycznego. Po trzecie szybkie poprawki i reagowanie na błędy, chociaż teraz robią to wolniej, lecz nie jest bardzo źle. Po czwarte profesjonalne kontrolery, którymi można „tryhardować” i się bawić. Po piąte ogromny wybór gier z jakością HD. Po szóste możemy poznawać nowe osoby i je obserwować za darmo. Po siódme jest wiele dobrych gier za darmo.Były zalety to co teraz wady: Pierwsza i największa wady cios poniżej pasa, kiedy chcemy grać w wieloosobowe gry, musimy zapłacić. Druga wada twórcy konsoli rzadko naprawiają błędy zgłaszane przez użytkowników. Trzecia wada, żeby zagrać, w sieci musimy zapłacić. W mojej ocenie PS4 zasługuje na dobrą ocenę i jest lepsze od Nintendo, lecz Nintendo jest przenośne i małe i dlatego jest takie popularne.Xbox One X też jest znane i jest prawdziwą maszyną do grania oto zalety: Pierwsza zaleta ogromnie dobra jakość i szybkość. Druga zaleta rozdzielczość Ultra HD. Trzecia zaleta w dużo wydanych gier i popularnych możemy sobie pograć. Czwarta zaleta dostęp do wielu gier poprzez nie wielką cenę. Piąta zaleta to jest machina dla „pro". Szósta zaleta pamięć RAM 12 GB GDDR5, szyna 384 bit (326 GB/s przepustowości). Siódma zaleta procesor 8 rdzeni, architektura Jaguar od AMD, 2,3 GHz. Ósma zaleta najlepszy odtwarzacz Blu-ray UHD.Były zalety to teraz czas na wymienianie wad: Pierwsza wada to nie jest nowa generacja. Druga wada mało gier na wyłączność, czyli mało gier, które pokazują moc konsoli. Trzecia wada częste wygórowane ceny przy sprzedaży. Czwarta wada to sama cena, bo jest dość duża.To co? Napiszcie, jak wam się podobało cześć!