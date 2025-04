Margonem - Wielkanoc 2020

W tym artykule zajmiemy się tegorocznym eventem wielkanocnym w Margonem. Opiszę tu międzyinnymi sześciu herosów eventowych, Questy oraz Wyzwanie Eventowe - Wyzwanie Rewolwerowców.

Cała akcja tegorocznego Eventu Wielkanocnego odbywa się w małym, zabitym deskami miasteczku Redrock gdzieś na zachodzie. W miasteczku znajdziemy wielu sprzedawców, a u nich mamy możliwość zakupu różnych pamiątek, błogosławieństw, mikstur czy też rzeczy do naszego ekwipunku. Większość sprzedawców handluje za walutę eventową, a dokładniej za okruchy złota, które możemy zdobyć z Questów codziennych, które możemy rozpocząć w Torneg rozmawiając z Pisankową Stertą znajdującą się na (42,42) oraz z questów fabularnych, których jest w obecnym momencie dosyć dużo i jednocześnie dostajemy za nie więcej waluty. Razem z eventem do świata margonem zawitało sześciu herosów eventowych każdy z nich na inny przedział lewelowy.- Drugi heros to Delgeth - Zmutowany byk z głową łosia o długim ogonie. Jego profesja to wojownik, a ludzie na przedziale 100 - 113 bez obaw mogą stawić mu czoła. Okolice, w których grasuje ten dziwny wybryk natury to Tuzmer oraz Nithal.- Już trzecim z nich jest Baykok - Najprawdopodobniej szkielet jednego z członków plemienia Banok. Jego profesja to tancerz ostrzy, a ludzie na przedziale 125 - 138 mogą stawić mu czoła bez problemu. Miejsca, w których sprawia dużo problemów to okolice Tuzmer oraz Nithal.- Czwarty z nich to Atahsaiais - Wyglądem przypomina trochę wyrośniętego członka wilczego plemienia. Jego profesja to również tak jak w przypadku Delgeth'a wojownik, a ludzie mieszczący się w przedziale 190 - 203 na spokojnie go pokonają. Miejsca, których okolice terroryzuje to Torneg, Nithal oraz Thuzal.- Piątym z herosów jest Wysysacz Kóz szerzej znany jako Chupacabra. Jego profesja to wojownik, a ludzie w przedziale 250 - 263 powinni dać mu radę. Okolice, w których zgłoszono zniknięcie kilku kóz to Mahopteki, Kwieciste Przejście oraz niektóre wioski na pustyniach.- Ostatnim z sześciu herosów jest Wendigo - Kojarzę tę postać z gry Until Dawn, którą ostatnio przeszedłem. Profesja tej wielkiej bestii to tancerz ostrzy, a ludzie w przedziale 290 - 303 powinni pokonać tego stwora. Miejsca, w których stacjonuje to okolice Tuzmer.Po opisaniu wszystkich herosów przejdźmy do ostatniego tematu jakim jest Wyzwanie Rewolwerowców, które mamy możliwość kupić za Smocze Łuski lub po prostu ukończymy wszystkie Questy Fabularne i na koniec dostajemy pojemnik, a w nim:- Okruchy złota x5- Heroiczne Błogosławieństwo x10- Wyzwanie Rewolwerowców x1Po otrzymaniu wyzwania udajemy się do Szybkiej Rachel, która znajduje się na mapie Redrock na koordynatach(29,38). Z własnego doświadczenia wiem, że jednym z wyzwań jest wyzwanie na 115 lvl, w którym przyjdzie nam zmierzyć się z dużą ilością mumii, a po pozbyciu się ich otrzymujemy losowy przedmiot zbliżony lewelem do wyzwania, które wybraliśmy.