Star Stable Online

to najlepsza gra o koniach jaka kiedykwiek powstałaGra darmowa jest do 5 lvl, później aby mieć zadania musisz kupić star raider (SR).

FABUŁA

W Jorvik ("kraj", w którym rozgrywa się akcja) istnieje tajne stowarzyszenie- Druidzi, którzy pilnują, aby wszystko w Jorvik było w jak najlepszym porządku. Niestety G.E.D i Dark Core uwięzili jedną z Druidów Lise w pandorii. Z biegiem czasu uwalniamy ją, ale dowiadujemy się również, że Anne dawno temu zaginęła. Chcąc powstrzymać wrogów udajemy się do Epony razem z Hermanem. Tak zostaje on jednak pojmany...

MIEJSCA

Moorland- to stajnina koni, w której zaczyna się gra. Jest tam stajnia, sklepy i kóźnia.

Fort Pinta- inaczej FP. To fort który mamy odblokowany od razu po rozpoczęciu gry. Zaraz obok FP jest plaża, na której możemy odpocząć.

Srebrna Polana- Odblokowujemy ją po nabysci SR.Znajduje się tutaj miasteczko, w którym jest wielki zegar i mnóstwo sklepów. Zaraz obok miasta jest pole naftowe, które należy do G.E.D. Jest tu również Farma Steva i Winiarnia. Zaraz obok Winiarni jest ujeżdżalnia, wktórej jest mnóstwo wyścigów. Na północy są góry. Znajduje się tam obserwatorium. Za wschód jest wioska Valedale i jezioro Valedale. Na płd. wschodzie jest miasteczko Jodłowy Gaj.

Dolina Ukrytych Dinozaurów- odbokowujemy ją na 15 poziomie. Dolina ta jest cała pokryta śniegiem i lodem. Można tu znaleść wielki szkielet dinozaura.

Urodzajne Hrabstwa- jak naprawimy most będziemy mogli się tam dostać. Są tu dwie farmy i masto o nazwie Jarlahem.

Jest tu wiele więcej obszarów, które musisz poznać sam!