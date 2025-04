Jak awansować w CS:GO? - Poradnik CS:GO

NeVoX

Jak awansować w CS:GO? Jak mieć wyższą rangę? To wszystko powiem Ci JA. Jestem NeVoX i mam rangę MG1 (Kałach) lub (Master Guardian 1). Zapraszam do wysłuchania.



A więc na awans składa się klika czynników. Między innymi są to:

1. Sprzęt do grania (komputer, myszka, słuchawki, podkładka i mikrofon, klawiatura) najlepiej jakby ten cały zestaw był dedykowany graczom.

2. Trening indywidualny, aby być dobrym trzeba trenować prawda? No właśnie, jest dużo takich map do treningu więc można spobie wpisać na YT, albo zerknij na mój film gdzie tłumacze co to są za mapy itp.

https://www.youtube.com/watch?v=mArQKWHN3mY (akurat na tym filmie mam g4, ale awansowałem)

3. Granie z ekipą, znajdź ludzi których znasz i dobrze grają ( najważniejsze, żeby mieli podobną rangę jak ty)

To ważne bo w społeczności CS-a jest dużo rusków, troli , którzy lubią popsuć nam grę. Warto np. założyć klan, abyście się spotykali co jakiś czas (oczywiście nie w realnym świecie, chodzi na steam, ale jak chciecie być e-sportowcami to prosze bardzo xDDD)

4. Zapamiętaj, graj do końca, nie poddawaj się jeżeli jest np. 10-4. Ile razy z takich sytuacji się podnosiłem (to działa w taki sposób - tamci myśłą, że jest tkz. ,,ez'' , a wy gracie swoje).

5. Graj tylko na mapach, których znasz smołki, fleshe itp.

6. Skiny nie grają!!! To bardzo ważne i nie popełniaj tego błedu (chodzi o sytuacje np. masz ak-47 bez skina, a ty podnosisz UMP-45 Blaze, stary to jest dramat! Tak się nie robi)

7. To jest TYLKO GRA. Nie bierz wszystkiego na poważnie. (oczywiście nie zawsze)

To już wszystko z mojej strony, mam nadzieję, że pomogłem.