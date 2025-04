Najlepsza gra - Czyli o wybieraniu słów kilka

Elsi

Najlepsza gra- Pojęcie znane dla gracza jednak odpowiedź na pytanie" Jaka jest najlepsza gra w jaką grałeś?" wywołuje u nas nie małą burzę myśli.

Czasami to pytanie wydaje się nam bardziej ważniejsze od tego co było pierwsze kura czy jajo (moim zdaniem kura xD).

Chciałbym w tym artykule pomóc ci drogi czytelniku znaleźć odpowiedź na to pytanie,które odmieni twoje życie (no może nie :D).

Po pierwsze powinieneś sobie odpowiedzieć na pytanie jakie gatunki lubisz (zapowiada się ciekawie co nie?) a potem przypomnieć sobie w jakie gry grałeś.

Jeśli nie masz ulubionego gatunku gier, (ja nie mam) to powinieneś wybrać gry , które najlepiej pamiętasz pod względem przyjemności płynącej z rozgrywki (czy ktoś liczy ile ja nawiasów pisze?).

Skoro dotarłeś tutaj to zapewne znasz już odpowiedź na pytania postawione przeze mnie.

Teraz powinieneś skupić się i powiedzieć sobie szczerze o której grze chciałbyś zapomnieć ,aby przeżyć wszystko w niej jeszcze raz.

Zapewne pozostało ci już parę gier (albo już wybrałeś)do odpowiedzenia sobie na pytanie jaką grę kochasz najbardziej.

Teraz wybierzesz swoją ulubioną grę i postaraj sobie uzasadnić

"dlaczego akurat ta spośród innych?".



Moją ukochaną gierką jest Final Fantasy 9 (Uwielbiam klimat w tej produkcji oraz moim zdaniem znajduję się w niej najlepsza kobieta w świecie gier a chodzi mi o Dagger/Garnet jak kto woli)

a miałem spory dylemat ,gdyż miałem jeszcze do wyboru ósmą część serii w której przegrałem chyba z 20 godzin w same karty. oraz Heroes 3 Might & Magic w które zawsze grałem kiedy internetu nie było lub mi się nudziło.



Mam nadzieję , że pomogłem ci znaleźć odpowiedź na pytanie dotyczące twojej ulubionej gry.

Jeśli chcesz napisz swoją ulubioną grę w komentarzu (albo napisz Andrzej o ile tu dotarłeś xD)